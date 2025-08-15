Српска листа представила кандидате за председнике општина на КиМ
Српска листа имаће кандидате за председнике у 11 општина, док ће кандидате за одборнике на локалним изборима 12. октобра, имати у 20 општна на Косову и Метохији.
Кандидати за председнике општина су: Зоран Тодић у Лепосавићу, Саша Милошевић у Новом Брду, Горан Данчетовић у Обилићу, Ивица Танасијевић у Штрпцу, Милош Перовић у Зубином Потоку, Драгиша Миловић у Звечану, Новак Живић у Грачаници, Тања Антић у Ранилугу, Драган Петковић у Партешу, Божидар Дејановић у Клокоту и Милан Радојевић у Косовској Митровици.
Председник Српске листе Златан Елек рекао је на конференцији за медије у Косовској Митровици, на представљању кандидата, да ће Српска листа имати укупно 239 кандидата за одборнике.
Осим у 10 општина са српском већином, наступиће и у срединама где су Срби мањина. И то у Гњилану, Истоку, Клини, Косову пољу, Каменици, Липљану, Обилићу, Пећи и Вучитрну.
Међу 239 кандидата 96 је жена, рекао је Елек и указао да је Србима потребно јединство, слога и уједињеност.
„Зато вас позивам да 12. октобра будемо јединствени и да својим гласом потврдимо да смо једно и да ће српски народ на Косову и Метохији увек имати своје представнике, своју снагу и свој глас“, рекао је Елек.
Елек очекује опструкције из Приштине и на локалним изборима, можда више него и на парламентарним изборима.