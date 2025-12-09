Српска листа преузела власт у свим српским општинама
Победа Срба у скупштинама општина на северу Косова означио је повратак српске заставе на јавним местима, а нови градоначелници су обећали бољи и сигурнији живот у општинама уз потврду да на северу Косова има будућности за Србе. Јужно од Ибра – Грачаници, Штрпцу, Новом Брду, Партешу и Ранилугу, као и Клокоту у наредне четири године власт ће водити градоначелници из најмногобројније српске политичке партије
Међу Србима на северу Косова и Метохије настало је донекле олакшење, 5. децембра прошле недеље, када су Срби после скоро три године, тачније од 17. октобра 2021. године, или 928 дана од тада, како су хроничари забележили, представници Српске листе преузели власт у четири општине на северу Космета – у северној Косовској Митровици, Звечану, Лепосавићу и Зубином Потоку, а полагањем заклетве градоначелници и одборници конституисали су општинску власт и у осталих пет општина на југу Косова и Метохије. У историји демократије, овај период за Србе и уопште за демократију на Косову, биће забележен као период у коме је апсолутно нелигитмна мањина владала српским општинама, у којима су Срби доминантни као становништво. И у општинама са српском већином јужно од Ибра – Грачаници, Штрпцу, Новом Брду, Партешу и Ранилугу у наредне четири године власт ће водити градоначелници из најмногобројније српске политичке партије која је однела убедљиву победу на редовним локалним косовским изборима одржаним 12. октобра, док ће у Клокоту, где је у другом кругу 9. новембра победио представник Српске листе, власт бити касније конституисана. У Косовској Митровици је пажња јавности на дан конституисања нове општинске власти била најизраженија због одлука претходне албанске власти која је била усмерена искључиво против Срба. Велико присуство новинара, косовске полиције и Кфора у граду и око саме зграде општине указивало је на корениту промену структуре општинске власти.
ПРИСУСТВО КОСОВСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
Ваљда због недемократских одлука које су доносили, скоро нико од претходне албанске власти општине није био присутан у примопредаји власти. Након полагања заклетве, новоизабрани градоначелник општине Милан Радојевић казао је да су „нам грађани дали гласове да донесемо промене”. – Грађани су јасно показали своју вољу на изборима и време је да затворимо тамно поглавље општине северна Митровица. Верујем да ћемо свим грађанима да донесемо просперитет и мултиетничност и суживот која је увек постојала у нашерм граду – рекао је Радојевић, који је и до 2023. године, када су Срби напустили све косовске институције на локалном и централном нивоу, у знак револта због „терора Аљбина Куртија”, био на месту првог човека ове општине. Након што је најстарији одборник Синиша Лазић, који је председавао седницом, прочитао свечану изјаву и 15 одборника је потписало заклетву, скупштина је конституисана. У северној Косовској Митровици, као и у осталим српским општинама са већинским српским живљем одборници Српске листе однели су двотрећинску победу, те тако у наредном доношењу одлука не могу да буду прегласани. У северној Косовској Митровици у локалном парламенту седи десет одборника Српске листе, два припадају Грађанској иницијативи за север, док су по једно одборничко место добили одборник из Српске демократије, Александра Арсенијевића, који се не налази на Косову и Метохији јер му косовска полиција прети хапшењем због наводног оружја које је пронађено у његовој кући у селу на северу Космета, као и Самоопредељењу које води Аљбин Курти шеф привремене косовске владе у техничком мандату и једно долази из редова Демократске партије Косова (ДПК) коју је основао хашки оптуженик, Хашим Тачи. Иначе, до конституисања нове власти, северну Косовску Митровицу је водио Ерден Атић, из редова Самоопредељења, који је на априлским изборима 2023. године добио тек 518 гласова, иако је гласачко тело бројало око 20.000 бирача. За заменика градоначелника у северној Косовској Митровици изабрана је Адријана Хоџић, која је својевремено, док није конституисана општинска структура у северној Косовској Митровици била на челу административне канцеларије, а На општину српска застава Током конститутивне седнице СО Зубин Поток, Милија Бишевац, одборник испред Српског народног покрета, уручио је новом градоначелнику Милошу Перовићу заставу Републике Србије. Навео је да је то учинио јер је Перовић током кампање обећао да ће српска застава бити враћена на општину, са које ју је скинуо бивши градоначелник Измир Зећири. Перовић се захвалио Бишевцу и упутио му поруку да је могао бити речитији док је био одборник у претходном сазиву СО Зубин Поток. По завршетку конститутивне седнице, одборници Српске листе, заједно са Перовићем, упутили су се у просторије странке, где су их дочекали њихови гласачи. Перовић се окупљенима захвалио на поверењу: „Знамо како смо прошли ово”, рекао је, подсећајући на претходне три године, уз поруку да се „надамо да ће бити боље”. „Заједно са мојим тимом трудићу се да испоштујем сваког од вас, као што смо радили до сада”, додао је. Након преузимања дужности, градоначелник Радојевић је са одборницима прошетао пешачком зоном у северном делу града која се простире од Главног градског моста на Ибру до Трга кнеза Лазара, где су их грађани дочекали са срспким тробојкама.
ВИЈОРИЛЕ СЕ СРПСКЕ ЗАСТАВЕ
После више од две године, након што је косовска полиција уклонила српске заставе са шеталишта, али и на свим објектима, осим на здравственим и школским установама у граду, опет су се јуче вијориле заставе Републике Србије. Иначе, за време трајања конститутивне седнице, један од одборника је од председавајућег затражио да из скупштинске сале изађу полицајци у цивилу, јер се не „осећа безбедно”, што је јавно и затражено, али су они и даље остали. У наредне четири године општину Звечан водиће Драгиша Миловић, који је и у претходном мандату водио ову општину, Лепосавић ће водити Зоран Тодић, који је и био градоначелник ове најсеверније косметске општине, док ће Зубин Поток водити први пут Милош Перовић. Мандат је јуче полагањем заклетве добио Новак Живић у Грачаници, Драган Петковић у Партешу, Тања Антић у Ранилугу, Ивица Танасијевић у Штрпцу, Саша Милошевић у Новом Брду, док ће Божидар Дејановић накнадно полагати заклетву у Клокоту. Конститутивне седнице у свих девет општина почеле су у 11 сати, а одлуком Централне изборне комисије (ЦИК), односно напрасном променом Закона о изборима, четри општине на северу Космета имају по 15 одборника. У претходном сазиву Косовска Митровица је на основу броја уписаних гласача имала 19 одборника, али се на последњим изборима Приштина руководила „пописом становништва” који је бојкотован у 99 одсто случајева на северу Космета.
СЕВЕРНОЈ МИТРОВИЦИ ПРИПАДА 19 ОДБОРНИКА
Иначе, Срби су бојкотовали и локалне изборе на северу Космета у априлу 2023. године, па су тако општинске зграде, грађене средствима Владе Републике Србије – у Звечану, Лепосавићу и Зубином Потоку заузели албански „градоначелници”, док је Атић у северној Косовској Митровици у столицу градоначелника засео „мирно” рекавши да је грађена средствима косовске владе. Након насилног заузимања општинске власти, уназад две и по године, албански градоначелници су донели многобројне одлуке на штету српског живља, где су осим узурпације приватне и друштвене имовине кренули са хапшењем Срба под наводном оптужбом за „тероризам и напад на службена лица”. На локалним изборима на Косову 12. октобра ЦИК је објавио списак са 2.069.098 грађана са правом гласа што је чак 482.439 бирача више од броја становника. Први локални избори по косовским законима у српским општинама одржани су 3. новембра 2013, а председници општина или одборници бирани су и 22. октобра 2017, 19. маја 2019, 17. октобра 2021. године и сада 12. октобра 2025. На северу Косова и Метохије на приштинским изборима за градоначелнике четири српске општине 23. априла 2023. године остварен је потпун бојкот недемократских избора, где је изашло само 13 Срба, односно 0,029% уписаних српских гласача. Право гласа искористило је 3,47 % бирача од 45.095 регистрованих. Извештачи „Јединства”