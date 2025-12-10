Српска листа: Симић: Незаконита одлука ЦИК-а о саставу бирачких одбора, уложили смо жалбу
Члан Председништва Српске листе (СЛ) Игор Симић изјавио је да је Централна изборна комисија (ЦИК) у Приштини донела одлуку о саставу бирачких одбора за изборе 28. децембра, која је супротна закону и Правилнику ЦИК-а и на штету Српске листе. Навео је да је Српска листа поднела жалбу на ту одлуку изборном панелу за жалбе и представке.
„А тај правилник, када је у питању заступљеност, каже да ЦИК позива потврђене политичке субјекте да номинују по једног члана за гласачки одбор и да ЦИК мора да осигура правичну заступљеност, на основу становништва и заступљености на општинском нивоу“, рекао је Симић на конференцији за новинаре у седишту Српске листе у Косовској Митровици.
Подвукао је да одлука ЦИК-а Српској листи није била достављена и поред тога што је у обавези да то уради.
„Ми смо на основу својих канала и на основу свог члана кога имамо унутар ЦИК успели да касно синоћ добијемо ту одлуку и да поднесемо жалбу“, рекао је Симић и нагласио да је жалба поднета јутрос у 10 часова.
Навео је да, што се тиче одлуке о центрима за пребројавање гласова, она Српској листи достављена тек јутрос у 9.28, због чега је, како тврди, рок за жалбу био само неколико сати уместо 24 часа.
Симић је напоменуо да трећи пут у овој години Српска листа има ситуацију у којој албанске политичке партије које су представљене у ЦИК-у „желе да се сви навикну на ненормалност, а да се српски народ навикне на незаконитост и на кршење основних политичких права на овим просторима“.
Навео је да је „срамотан начин на који се ЦИК и албанске партије односе према Српској листи“, која, како је нагласио, има свих 10 градоначелника у 10 општина са српском већином и „која је на прошлим парламентарним изборима освојила свих 10 мандата загарантованих Србима“, али јој је један, како је указао, украден изборним инжењерингом.
На КиМ ће 28. децембра бити одржани ванредни парламентарни избори, пошто након избора 9. фебруара није формирана влада. ЦИК првобитно није верификовала Српску листу за учешће на изборима, због чега се Српска листа жалила изборном панелу, који је њену жалбу усвојио и верификовао је за изборе.