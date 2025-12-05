Српска листа: Усвојена жалба, учествујемо на изборима 28. децембра
Српска листа је саопштила да је изборни панел за жалбе и представке усвојио њихову жалбу коју су поднели против одлуке Централне изборне комисије којом је режим у Приштини покушао да забрани учешће те странке на изборима и право српског народа да себи бирају представнике.
„Панел је донео одлуку којом је измењена ранија одлука ЦИК-а, прихваћена препорука Канцеларије за верификацију при Централној изборној комисији, те је потврђена сертификација нашег политичког субјекта за учешће на ванредним парламентарним изборима, који ће бити одржани 28. децембра 2025. године“, истиче се у саопштењу.
Овом одлуком, додаје се, створени су сви неопходни услови за учешће Српске листе у изборном процесу, у складу са важећим законским прописима и демократским принципима.
„Ово је још једна мала, али значајна победа српског народа“, закључује се у саопштењу Српске листе.
Претходно је председник Српске листе Златан Елек изјавио је да је та странка поднела жалбу изборном панелу за жалбе и представке у Приштини на одлуку централне изборне комисије (ЦИК) да не сертификује Српску листу за изборе на КиМ 28. децембра.
Мисија Уједињених нација на Косову и Метохији (УНМИК) саопштила је да је забринута због одлуке Централне изборне комисије у Приштини да не сертификује Српску листу за парламентарне изборе и позвао ЦИК да обезбеди пуно поштовање интегритета изборног процеса.