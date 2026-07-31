Срушен мотел „Језеро“ на Газиводама упркос покренутом судском поступку
Привремене власти у Приштини срушиле су мотел и плажни бар „Језеро“ на Газиводама код Зубиног Потока, тврдећи да је објекат изграђен илегално, на земљишту које припада водопривредном предузећу „Ибар-Лепенац“. Канцеларија за КиМ саопштила је да је рушење објекта којим управља породица Јакшић спроведено без правоснажне судске одлуке и оценила да је реч о наставку политике Приштине усмерене против Срба и њихове имовине.
Акцију рушења обезбеђивали су припадници полиције, који су јутрос од седам часова били на терену, заједно са радницима и тешким машинама које су допремили из владе и компаније „Ибар-Лепенац“.
Мотел „Језеро“ је 17. објекат у власништву Срба који власти у Приштини руше у последња два месеца на обалама језера Газиводе.
Како преносе локални медији, јуче је истекао рок који је компанија „Ибар-Лепенац“ дала власницима мотела и плажног бара „Језеро“ да „ослободе имовину“ за коју у том предузећу тврде да им је узурпирана.
На адресу плажног бара и мотела „Језеро“, „захтев за ослобађање имовине“ од „Ибар-Лепенца“ стигао је 14. јула.
У међувремену, породица која управља плажним баром, у статусу власника, поднела је кривичну пријаву против директора „Ибар-Лепенца“ Фарука Мујке, а покренут је и грађански поступак, уз захтев да суд привременом мером забрани било какво рушење или промену постојећег стања док се не оконча спор о имовини.
Рочиште по овој пријави заказано је за 12. август. Након рушења десетак викендица српских власника средином јула, међународне мисије у Приштини позвале су на моменталну обуставу рушења.
Европска унија је затражила хитну обуставу рушења, упозоравајући на озбиљна питања поштовања законских процедура, права на правичан поступак, а из амбасада Немачке и Велике Британије у Приштини позвали су на пуно поштовање владавине права.
Канцеларија за КиМ: Груба демонстрација силе
Канцеларија за Косово и Метохију Владе Србије саопштила је да наставак рушења објеката у општини Зубин Поток, међу којима је и приватни објекат породице Јакшић код језера Газиводе, представља наставак политике усмерене против Срба и њихове имовине.
У саопштењу се наводи да је данашња акција полиције спроведена без правоснажне судске одлуке, иако је поступак који је покренула породица Јакшић још у току, а рочиште заказано за 12. август.
Канцеларија подсећа да су недавно порушене и викендице више српских породица на Газиводама и истиче да су представници међународне заједнице ту акцију оценили као једнострану и затражили поштовање законских процедура.
Наводи се и да је полиција јутрос, са дугим цевима, ушла на посед и у мотел породице Јакшић док су укућани спавали, што Канцеларија оцењује као „грубу демонстрацију силе“.
Канцеларија за КиМ тврди да су поступци премијера привремених приштинских институција Аљбина Куртија усмерени на уклањање српских трагова и протеривање српског становништва са Косова и Метохије.