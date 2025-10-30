Штанд Канцеларије за КиМ на 68. Међународном сајму књига у Београду

ЖИВО ВРЕЛО КРЕАТИВНОСТИ СРБА НА КиМ

Под куполама београдског сајма свечано је отоворен штанд Канцеларије за Косово и Метохију на 68. Међународном сајму књига. Овом приликом уприличен је пригодан културно уметнички програм у коме су учестовали извођачи с Косова и Метохије: ученици призренске богословије „ Ћирило и Методије“, певачака група КУД „ Абрашевић“, проф.др Бошко Миловановић и младе вокалне солисткиње с КиМ, Павлина Радовановић и Анђела Доганчић.

Окипљеним прдставницима инстицуција културе , Спрпске православне цркве, државних институција и Српске листе и бројним гостима на свечаном отварању штанда Канеларије за КиМ, најпре се обратио игуман манастира Светих Арганхегла отац Михајло који се захвалио Републици Србији и пре свега Канцеларији за КиМ брине о Србима на Косову и Метохији уз истицање да је живети на Косову и Метохији и чувати светиње велики благослов.

-Ништа нема лепше када се окупи народ и велики благослов је видети оволики број људи на једном месту, да људи и даље читају књиге, да се окупљају. А будући да смо овде на овом штанду Канцеларије за Косово и Метохији , ми само можемо да кажемо хвала Републици, Србији, Канцеларији за Косово и Метохију зато што нас подржава све ове године и брине о нама. И стално имамо неко ново издање којим момжемо да се похвалимо и покажемо лепоту косовско метохијских светиња и оно што су нам преци оставили и оно чиме се поносимо. Живети на Косову и Метохији и чувати те светиње то је првенствено благослов нама који смо доле и ми смо тиме повлашћени и заштићени и велика је благодат и велика је љубав божја која нас је тамо довела и која нас држи да чувамо и славимо Бога-казао је отац Михајло.

„Косово и Метохија су наша гоглгота, али и место нашег васрксења“

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић истакао је да Косово и Метохија пре свега извор нашег националног и духовног идентитета.

-Косово и Метохија нису само споменик историје већ је пре свега извор нашег националног и духовног идентитета. Косово и Метохија су и више од тога, жива ватра и живо врело креативности наших људи на Косову и Метохији. И због тога наше институције на Косову и Метохији, наши појединци, Срби који стварају у нашој јужној покрајини поред свих околности које су тешке, претешке успевају да својим трудом и радом настављају да улажу и дају свој печат развоју савремене креативности и стваралаштва нашег народа на Косову на Метохији и уопште наше државе Србије и српског народа. На Косову и Метохији никада није било лако, што и рече Свети владика Николај , Косово и Метохија су наша голгота, али и место нашег васкрсења. Тако и наши ствараоци који живе на Косову и Метохији су заметак, семе васрксења српске речи и српске мисли. То говори и овогодишњи сајам и овај прелепи штанд Канцеларије за Косово и Метохију, где ће у ових с говорити преко 250 аутора, биће 30 излагача и 110 српских наслова ауторских радова који говоре о Косову и Метохији, који сведоче коме Косово и Метохија припадају и који указују пре свега на заначј и наше државе и наше српске православене цркве, која живи и опстаје на нашем светом Косову и Метохије- казао је Петковић.Он је подсетио на то да би неко и у данашње време поново да поново поробљава српск народ на Косову и Метохији.

-Овај сајам и овај штанд нису само једна врста покретне књижаре где можете да се упознате са бројним насловима, већ место окупљања, место где сви осећамо дубину нашег Косова и Метхије и свега онога што значе нашем народу и нашој држави. С једне стране знамо где је настала и постала српска држава, знамо значај српских манастира на Косову и Метохији и стално истичемо маностара српске православне цркве, јер би неко и то да нам мења и одузима. Тамо се поптпуно богатство и огромна мудрост слила , а онда дошао је период, када је неко покушао да том светом простору одузме српски и православни карактер. И тако је било кроз пет векова и поново је српска држава почела да устаје и са својом црквом да се подиже на светом Косову и Метохији, али док је наших ствралаца, док је наших људи биће наше Косово и Метохија. И у ове данашње дане неко би поново да поробљава наш народ да спроводи терор и зулум, али између осталог снагом наших људи, снагом вере,снагом наше државе, снагом писане речи, снагом мисли наших људи који живе и опстају на Косову и Метохији , наша држава на челу са председником Александром Вучићем учиниће све да се изборимо за наш српски народ на Косову и Метохији и то данас у готово немогућим условима. Зато је важно да се овде сабирамо и окупљамо , да овде разумемо и шта су и прошлост и садашњост и будућност, да све оне књиге које овде излажемо, које читамо, које разумемо не представљују само залог онима који долази после нас да и они подједнако добро разумеју и чувају светињу Косова и Метохије- рекао је директор Канцеларије за КиМ, Петар Петковић.

Косово је светиња и величина те светиње даје снагу борбе за њену одбрану.

-Наш посао у Канцеларији за Косово и Метохију је понајмање посао и то је и животна мисија и дужност која између осталог извире баш на нашем Светом Косову и Метохији. И тако са свим проблемима са којима се суочавамо приступамо, али с друге стране колико год да су велики проблеми, снага светиње на Косову и Метохији, свест о томе какву светињу бранимо, даје нам снаге да се боримо и изборимо. Сваки терор има свој крај. Помињао сам петовековно турско ропство.Помоњао сам и ово ново време с којим се суочавамо. Говорио сам и сви то можете да видите, полако пролази и терор Аљбина Куртија и режима у Приштини, али с друге стране наше је да се сачувамо, наше је да узмемо ствар у своје руке,д а бринемо о свом народу и да смо у својим институцијама. О томе свему сведочи и ова канцеларија и овај штанд и на крају крају крајева и ова саборност. Овде смо да заједничким снагама учинимо све што је до нас како је говорио блаженопочивши патријарх Павле који је између осталог и три деценије провео на простору Косвоа и Метохије. Да учнимо све што је до нас , ни мање ни више од тога, а Бог ће нам додати оно што треба по заслузи. Велика захвалнсот и митрополиту Теодосију, монаштву, свештенству, Епархије рашко призренске и Косовско метохијске. Заборавих на почетку да поменем и наше богословце из Призрена који су нас пратили с дивном песмом и овом девојчицом вратили у наш град Призрен, да кажем и поручим да Косово и Метохији чувамо наш народ на два стуба, а то су наша црква и наша држава. И чини ми се да и у ово време та врста хармоније и сарадње никада није боље остојала,него сада .То говори о свести коју имамо да се заједнички боримо за оно што је наше, на повређујемо никада друге и да не узимамо никада оно штоје туђе, већ да се боримо само за оно што је наше. Желим да и на овом сајму данас и данима који су испред нас се чују и многе песме и многе приче, ко што рекох ове године нам је била жеља да посебно ставнимо на акценат на документа, историографију, на све оно што показује чије је Косово и Метохија. Чији је то завет,ко је тамо градио, ко је тамо улагао и на основу тога и сами себе пре свега разумемо, а да нас онда и други разумеју, колика је наша борба и чему толика жртва за наше Свето Косово и Метохију, јер без Косова и Метохије нема нас самих, нема наше државе Србије. Тога смо сви свесни , од тог завета никада нећемо одустати. Још једном на крају да поручим да управо захваљујући свим тим ствараоцима на Косову и Метохији , нашој писаној речи која и даље опстаје , можете да замислите да у немогућим услвима и у Грачаници и у Поморављу и у Штрпцу и на Северу Косова и Метохије, толико наслова , толико нових књига, нас обавезују и канцеларију, али све друге државене институције да још више и јаче помажемо стваралаштво на Косову и Метохији и тиме бранимо право на наш опстанак на светом Косову и Метохији. Живела нам Косову и Метохије[- рекао је у свом даљем обраћању окупљенима на отварању штанда Канцеларије за КиМ, Петковић уз поздрав :Живело нам Косово и Метохија, живела нам Србија. Он је потом обишао све излагаче међу којима је и најстарија издавчака кућа на просторима Косова и Метохије „Панорама-Јединство“.

С.Ивковић