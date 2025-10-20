Старовић: Србија урадила много на европском путу; победа Српске листе неупитна, опструкције Приштине извесне
Министар за европске интеграције Немања Старовић оценио је да је Србија већ остварила значајан напредак на европском путу, надајући се да сада следе конкретна дела. Истиче да је посета Урсуле фон дер Лајен протекла у конструктивној атмосфери и да је Србија добила „зелено светло“ за отварање нових кластера. Наводи да је земља унапредила усаглашавање спољне политике са ЕУ и да је та стопа сада око 61 одсто. Говорећи о изборима на Косову и Метохији, наглашава да је победа Српске листе показатељ снаге и јединства Срба, али упозорава на могуће опструкције из Приштине.
Министар за европске интеграције Немања Старовић, коментаришући кључне поруке председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен током њене посете Београду да су потребна конкретна дела, изразио је уверење да је Србија на свом европском путу већ учинила довољно.
„Посета Фон дер Лајенове протекла је у веома конструктивном тону, била је изузетно садржајна и можемо да будемо задовољни њеним резултатима. Кључне поруке су да постоји добра воља и подршка од стране Европске комисије да се реформски процеси у Србији убрзају, па чак и да се динамика процеса удвостручи, као и да се оствари апсолутни напредак на путу ка чланству у Европској унији“, истиче Старовић.
Сматра да ова посета председнице ЕК није била оштрија од претходних, како се то, наводи, наглашава у делу јавности.
„То су птице злослутнице и читава атмосфера њене посете била је позитивна. Све што смо разговарали са делегацијом ЕК тицало се начина и механизама убрзања реформског пута Србије ка ЕУ, а све у најбољем интересу грађана Србије“, тврди министар за европске интеграције.
Верује да је отварање кластера 3 близу, односно може да осети „зелено светло“ Европске комисије према том питању које је, како указује, стопирао рат у Украјини.
Усаглашавање спољних политика Србије и ЕУ
Немања Старовић подвлачи да је Србија добила похвале од делегације ЕК око договора са цивилним друштвом у вези са изменом закона о бирачком списку и избором чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ).
„Усагласили смо на виши ниво и наше спољне и безбедносне политике, а све радимо како бисмо отворили и кластере два и пет. Имамо високе административне капацитете, али постоји и политичка димензија због које не могу да гајим вишак оптимизма. Урадили смо све што је до нас“, каже Старовић.
Говорећи о економској цени усаглашавања спољне политике Србије са принципима Европске уније, наводи да она постоји, али да би била много већа да је званични Београд заузео другачији став од сарадње.
„Та стопа усаглашавања сада је на око 61 одсто, што је за око 10 процентних поена више у односу на октобар претходне године. Наша обавеза је да прогресивно подижемо летвицу, али никад није могуће да, попут неких земаља чланица, у потпуности усагласимо нашу спољну политику са тенденцијама у Унији“, напомиње ресорни министар.
Подвлачи да је Србија највећа економија у региону Западног Балкана и да су, самим тим, процеси реформе најзахтевнији, а да је њихова еваулација и верификација, последично, комплекснија.
Будућност Берлинског процеса и ситуација на КиМ
Говорећи о састанку лидера и представника земаља Западног Балкана на самиту о Берлинском процесу у Лондону, Старовић каже да ће предстојећи скуп бити веома важан.
„На њему ће учествовати и председник Владе Србије Ђуро Мацут, као и многи други важни лидери из Европе, укључујући и британског премијера Кира Стармера. Ми смо од Берлинског процеса очекивали више за ових 11 година и ту је све јасно, али смо неке ствари кроз овај процес ипак добили – пре свега, у развијању регионалне сарадње Западног Балкана, зона без роминга, грађењу регионалних путева… Од састанка у Лондону очекујемо да додатно развијемо заједничко регионално тржиште“, тврди Старовић.
Поводом резултата локалних избора на Косову и Метохији, истиче да га радује победа Српске листе у већини српских средина у покрајини
„То је велики успех како Српске листе тако и читавог српског народа на КиМ. Укупан број Срба који су изашли на изборе је највећи у апсолутној вредности још од 2001. године, што је израз одговорности, одлучности и љубави према Србији. Очекујемо, ипак, озбиљне опструкције у режији Аљбина Куртија, када је реч о препрекама за наше председнике општина“, закључује Немања Старовић, министар за европске интеграције Србије у разговору за Јутарњи програм Радио-телевизије Србије.
Подвлачи да ће Срби на КиМ, упркос јасно исказаној демократској вољи, и даље имати много проблема при формирању локалне администрације.