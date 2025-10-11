Суд у Приштини одредио једномесечни притвор Фатмиру Шехолију
Судија за претходни поступак у Приштини одредио је месец дана притвора за Фатмира Шехолија, јуче ухапшеног због сумње на шпијунажу, потврђено је из Основног суда.
Након одржаног рочишта, суд је оценио да је изрицање мере притвора у овом кривичном предмету адекватна мера, јер уколико окривљени буде пуштен на слободу, постоји ризик од бекства, и да може избећи кривични поступак и да ће бити недоступан за правосудне органе, с обзиром на то да је осумњичен за кривично дело веома високог ризика.
Суд је такође оценио да ако окривљени буде пуштен на слободу, може утицати на доказе и сведоке и може поновити исто кривично дело или може поново починити друга кривична дела под истим или тежим околностима.
Суд сматра да је тежина кривичног дела озбиљне природе, стога је изрицање притвора неопходна мера у овом кривичном случају и да би свака друга мера била недовољна за успешно спровођење кривичног поступка, ометање нормалног тока овог кривичног поступка и спречавање понављања кривичних дела.
Против ове пресуде, незадовољне стране имају право жалбе Апелационом суду, преко Основног суда у Приштини.