Суђење петорици Срба у Приштини, након годину дана проведених у притвору
У процесу против петорице Срба из Косовског Поморавља, оптужених за наводне ратне злочине, биће салушано преко 40 сведока тужилаштва и одбране, а њихово испитивање трајаће најмање 40 дана.
У основном суду у Приштини, разматрањем статутарних питања, почело је суђење Драгану Ничићу, Драгану Цветковићу, Слободану Јевтићу и Милошу Шошићу из Пасјана, као и Ненаду Стојановићу из Босца код Каменице.
Тужилаштво их оптужује да су наводно у саизвршилаштву са другим НН лицима, наоружани и обучени у маскирне и униформе нередовне српске полиције или војске, 5. априла 1999. године, у раним јутарњим часовима, извршили убиства, протеривања и друге кривичне радње у више села према албанском становништву.
Бранитељка оптуженог Драгана Цветковића, адвокатица Јована Филиповић, очекује велики и обиман предмет и нада се да ће у њему успети да докажу, оно што тврде од самог почетка, да су сви оптужени живели на Косову и Метохији, и да никад нису имали било каквих проблема са законом.
„И да понајмање не би вршили кривично дело ратног злочина и наставили са својим животем у Гњилану, у месту где би било ко од оштећених евентуално могао да их препозна, а кажем да то нико није учинио пуних 25 година“, казала је Филиповићева.
Бранитељ Слободана Јевтића, адвокат Богдан Лазић, указао је суду на статусној седници да поведе рачуна о здравственом стању његовог брањеника.
„Плашио сам се и страх ме је за његово здравствено стање, јер је исти у задњих два, три месеца променио боју тена коже, а у том периоду ниједно испитивање, ниједна анализа крви није одрађена. Суд је данас преузео обавезу на себе да ће то да убрза и да буде у контакту са Службом притвора и да одраде све потребне анализе“, рекао је Лазић.
Следеће рочиште заказано је за 10. новембар ове године.
Припремно рочиште против петорице Срба одржано је 15. јануара ове године у Основном суду у Приштини, на којем су оптужени негирали кривицу. Ухапшени су 3. августа прошле године. Од тада су четворица у притвору у Подујеву, док је Драган Цветковић у кућном притовору.