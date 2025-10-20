Суђење у случају „Бањска“, испитивање сведока затворено за јавност
Судско веће Основног суда у Приштини затворило је, због заштићеног сведока, за јавност данашње рочиште у случају „Бањска“ против тројице Срба, оптужених за наводни тероризам. Због заштићеног сведока, судско веће у Приштини затворило је за јавност данашње рочиште у случају „Бањска“, против тројице Срба, оптужених за наводни тероризам, односно оружани сукоб са припадницима такозване полиције у септембру 2023. године у општини Звечан.
Данашње испитивање сведока „А2“, наставак је саслушања неколицине анонимних сведока тужилаштва у Приштини, из јула месеца ове године.
Тужилац Наим Абази предложио је да се данашње рочиште затвори за јавност ради саслушања анонимног сведока, позивајући се на одредбе Кривичног закона у случајевима када је обезбеђена заштита сведока.
Председавајући судског већа Арбен Хоти, са осталим члановима, прихватио је предлог тужиоца, упкрос ставу адвоката Љубомир Пантовића да се рочиште не затвара, јер тужилац није изнео конкретне разлоге.
Владимир Толић, Благоје Спасојевић и Душан Максимовић ухапшени су након оружаног сукоба у Бањској, између наоружане групе Срба и тзв. полиције. У размени ватре страдали су полицајац Африм Буњаку и тројица Срба Бојан Мијаиловић, Игор Миленковић и Стефан Недељковић.
Специјално тужилаштво у Приштини подигло је оптужницу против 45 особа.
Сви прилази селу Бањска, у којем је дошло до оружаног сукоба групе Срба са тзв. косовском полицијом, били су блокирани јаким снагама косовске полиције док је трајала истрага.