СВАКА КЊИГА ПОД ИМЕНОМ „ЈЕДИНСТВА” СРБИМА НА КиМ МНОГО ЗНАЧИ
Још једна у низу многбројних акција даривања књига српским школама на КиМ од стране наше куће
За нас који смо остали на Косову и Метохији свака нова књига под именом „Јединства” је доказ да нисмо заборављени и да институција која је преживела бомбардовање и егзодус 1999. године, и са којом су расле генерације и генерације Срба на КиМ и даље „дише” са нама -истакла је директорица ОШ „Димитрије Прица”, Доња Брњица, код Приштине, Татјана Здравковић
Директорица новинско-издавачке куће „Панорама”-Јединство, Рада Комазец у име ове куће поклонила је већи број књига прилагођених школском узрасту ОШ „Димитрије Прица” у Доњој Брњици код Приштине. Ово је само једна у низу многобројних акција даривања књига српским школама на Косову и Метохији у едицији „Панораме”- Јединства.
Уручујући књиге Рада Комазец се обратила ученицима школе и изразила своје задовољство шта има прилику да у име „Јединства” обилази и дарује српске школе на Косову и Метохији.
– Ево драга децо, пре свега драго ми је да сам данас овде са вама. А ми смо се потрудили да изаберемо књиге из едиције наше новинско-издавачке куће која постоји преко осам деценија које су прилагођене вашем узрасту. Надам се и верујем да ћете све ове књиге прочитати. Читајући књиге ви, пре свега, богатите свој речник, проширујете своје знање, своје видике, а знање је нешто што вам нико не може отети и знање је, драга децо, најјаче оружје – казала је уз остало Рада Комазец и додала:
– У свету где доминирају брзи снимци на телефонима и бљештави екрани често заборављамо на тихо али моћно присуство књиге. За многе је читање само школска обавеза, али они који су открили чари читања знају да је свака прочитана страница, заправо, једна мала победа над незнањем. Свака нова књига коју сте прочитали пружиће вам мноштво информација, развијати вашу креативност и критичко мишљење – рекла је директорица Комазец.
Упитавши ученике да ли би волели да отпутују у Аустралију, Америку или Африку без икаквог трошка, а по добијању потврдном одговора, Рада Комазец их је подсетила да могу бесплатно путовати светом кроз књиге, упознајући друге континенте, државе, народе, обичаје…
Она је истакла у обраћању ученицима да се приликом читања књига развија њихова машта и функционише на високом нивоу јер се, како је навела, дечији ум труди да створи слику о свету из књиге.
– Када читате књигу сва ваша пажња је усмерена на штиво које читате. Ваше очи и ваше мисли урањају се у причу, њен садржај и детаље. На тај начин постајете више фокусирани и побољшавате своју концентрацију. Читање нас окупира, подстиче да размишљамо о ликовима, да развијамо емпатију, да се смејемо, учимо и сањамо – казала је директорица Комазец, завршивши своје обраћање ученицима ОШ „Димитрије Прица” у Доњој Брњици код Приштине познатом изреком: „Онај ко не чита живи само један живот, док читалац живи хиљаде живота”.
На самом крају она је деци, њиховим наставницима и родитељима пожелела добро здравље, пуно успеха и среће у животу уз захвалност што опстају, како је рекла, „на својој светој земљи”.
Директорица ОШ „Димитрије Прица” Татјана Здравковић уручила је у име школе захвалницу Ради Комазец уз речи да им књиге које им је поклонила много значе и да ће значајно употпунити књижни фонд школске библиотеке те нагласила да је ово најлепши поклон који ученици и школа могу добити.
– Посебно ме радује што су ово књиге наших стваралаца са КиМ и најстаријег издавача на Косову и Метохији. Такође сам приметила да има изузетно вредних књига из историографије Косова и Метохије. За нас који смо остали на Косову и Метохији свака нова књига под именом „Јединства” је доказ да нисмо заборављени и да институција која је преживела бомбардовање и егзодус 1999. године, и са којом су расле генерације и генерације Срба на КиМ и даље „дише” са нама – истакла је директорица ОШ „Димитрије Прица”, Доња Брњица, код Приштине, Татјана Здравковић.
Није крила задовољство ни библиотекарка ове школе Сузана Витковић и уз речи захвалности према „Панорами”-Јединству и директорици Комазец нагласила је да нема ових књига у библиотеци и да је радује богаћење школске библиотеке.
ОШ „Димитрије Прица” у Доњој Брњици пре две године обележила је један век свог постојања и једна је од најстаријих школа у овом делу Косова и Метохије. Наставу ове године у њој похађа 38 деце од првог до осмог разреда. У новије време како истичу надлежни у школи број деце се, ипак, смањује, што је узроковано и смањењем број становника у овом селу.
Подсетимо и на то да данас у Доњој Брњици живи три стотине Срба и да је њихов број до рата на Косову и Метохији био вишеструко већи.
С.Ивковић