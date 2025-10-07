Сведоци контрадикторни на суђењу Костићу и Миловићу, оптуженима за наводни ратни злочин на КиМ
Испитивањем сведока тужилаштва, у Приштини је настављено суђење Зорану Костићу и Драгану Миловићу, оптуженима за наводни ратни злочин против цивилног становништва на подручју Вучитрна 1999. године, у време оружаних сукоба на Косову и Метохији.
Тужитељка, одбрана и судије испитивали су данас сведоке који су накнадно предложени. Њихово испитивање затражила је тужитељка Фљорије Саљиху.
Први саслушани сведок Хабиб Мустафа, из Стровца, рекао је да су једног њиховог сународника током сукоба 1999. године убиле српске полицијске снаге у атару села Прилужја.
Мустафа је рекао да је познавао Зорана Костића, тврдећи да га је видео на телевизији, те да је управљао селом током сукоба, и да га је видео у униформи и с оружјем.
На упит браниоца Предрага Миљковића да ли је лично видео, или је само чуо да је Зоран Костић вођа, сведок је истакао да не може да одговори на то питање.
У унакрсном испитивању адвоката, сведок Мустафа је прво рекао да није имао могућност да види Костића, јер је као припадник ОВК од априла 1998. године био у брдима Чичавице, да би потом тврдио како га је наводно видео у селу Главотина, у близини школе.
Рекао је да је током целог сукоба био и наставник и припадник бивше ОВК.
Испитивање другог сведока
Други сведок Тахир Рустеми тврдио је током испитивања да је видео Костића у униформи и да је био активан.
Сведок Рустеми такође је био активан руководећи припадник ОВК, задужен за подручје Главотине и околних села.
„Ако га ја нисам видео, видели су га моји људи који су надгледали простор више села“, рекао је Рустеми, говорећи о Костићу.
У ранијој изјави полицији сведок је рекао да је Костић имао групу од седам до осам људи, а данас је на суђењу тврдио је да је у групи било тридесетак људи.
На питање адвоката због чега је 24 године ћутао и није пријавио Костића ако га је видео како је починио злочин, сведок је рекао да то није био његов задатак и да није имао обавезу да га пријави.
Миљковић: Сведоци говоре о сасвим другим догађајима
По окончању данашњег рочишта, адвокат Миљковић оценио је да се испитивањем нових сведока, мимо наведених у оптужници, конструише поступак против Зорана Костића.
„Доводе се људи који би рекли било шта само да би Зорана осудили. Два сведока су сведочила о догађајима који се уопште не тичу оптужнице, којом се Костић терети. Они говоре о неким сасвим другим догађајима и прилично су несигурни у погледу неких општијих ствари“, рекао је Миљковић.
Сведоци су описали Костића као високог, седог, што је, како Миљковић каже, све само не опис како је Костић тада изгледао.
„Описују да су га видели са дистанце од 300 до 500 метара. Просто је невероватно да живо биће може да види на тој даљини, то су три фудбалска стадиона. Видели сте да су имали вероватно неку супермоћ. Било је доста контрадикторности. Било је случајева да су одбијали да одговоре на моја питања. То је занимљиво, јер не знам одакле право сведоку да одбије да одговори. И суд је олако прелазио преко одлука сведока да не желе да одговоре“, истакао је Миљковић.
Следеће рочиште заказано је за 24. октобар, када се очекује нови сведок тужилаштва.
Костић и Миловић оптужени су за наводни ратни злочин против цивилног становништва у Вучитрну.
Ухапшени су 20. септембра 2023. године заједно са Илијом Елезовићем, који је у међувремену преминуо.
Оптужница против њих подигнута је у мају 2024, а суђење је почело у децембру прошле године.