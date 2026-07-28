Традиционално молитвено и свечано
Обележена храмовна слава манастира Светих Архангела код Призрена
У манастиру Светих Архангела код Призрена у присуству великог броја верника сабраних из свих крајева, традиционално молитвено и свечано 26. јула обележена је храмовна слава ове светиње, празник Светог архангела Гаврила.
Свечану празничну литургију служио је Митрополит рашко призренски Теодосије уз саслужење игумана овог манастира, архимандрита Михајла , монаштва и свештенства Епархије рашко призренске.
„ Са божјим благословом и на радост свих нас, сабрали смо се данас у овој свештеној обитељи, Свети Архангели да служимо Свету литургију и службу Богу. Да захвалимо да благодаримо Богу на свему што примамо из руке његове. За сваки дар божји и захвалност и благодарност су највеће врлине човека. Овај манастир је саградио цар Душан, син Светог краља Стефана Дечанског, унук краља Милутина. Краљ Милутин је своју задужбину Грачаницу и Љевишку посветио Пресветој Богородици. Стефан Дечански је своју задужбину, Дечани посветио Христу Пантократору, а цар Душан је своју задужбину у којој се сада овде налазимо посветио Светим Архангелима. Знао је цар Душан колико су Свети архангели близу Богу и колико су моћни, не зато што су сами по себи моћни, већ од силе Божје коју примају и коју преносе људима. Архангел Михаило, начелник небеске војске и архангел Гаврило благовесник речи божје, добре вести које преноси од Бога људима. И од постанка света до краја овога света архангел Гаврило је преносио и преносиће вољу божју људима. Много пута се јавио он божјим посланицима. А највише и најважније за нас, архангел Гаврило у граду Назарету јавио се Пресветој Богородици деви Марији и рекао јој да ће она родити сина спаситеља, месију. И пресвета Богородица није у потпуности схватила речи небеског изасланика, је оно што је он говорио није говорио за себе, нешто своје, говорио је оно што је примио од Бога и преносио је благу вест Дави Марији и свима нама. Име архангела Гаврила нама је данас свима порука, браћо и сестре. Ми данас овде окупљени међу зидинама порушеног храма, прелепог Светим архангелима посвећеног, ми данас не можемо ништа веће изговорити, снажније, јаче него „Бог је сила моја“- рекао је беседећи пред окупљеним верницима митрополит рашко призренски Теодосије. Он је нагласио да је вера у бога оно што одржава српски народ на како је казао на светом Косову и Метохији.
„ Оно што је божје не може проћи и не могу људи уништити. И оно што смо примили као божје не могу нам људи узети и отети. Тога треба да будемо стално свесни. И ове светиње које смо од Бога преко наших благоверних краљева и царева и владара и архиепископа и патријарха примили у наслеђе у којима се молимо, то је божје и нико нам то отети не може. Данашњи дан и свака недеља и дани у години показују да наш народ није заборавио оно што је божје. Сада када је најтеже на нашем светом Косову и Метохији, када су нам градови остали без православних Срба и када прети опасност и нашим светињама и малобројним Србима који данас живе на овим просторима , све више верници и ходочасници долазе у наше светиње. И ја бих рекао да је то прст божји, воља божја. Нема јачег оружја и никакве земаљске силе која би била јача од тога да ми сачувамо наше светиње, јер господ хоће да се сабирамо у љубави његовој“- нагласио је митрополит Теодосије.
Обележавању храмовне славе у Светим Архангелима присуствовала је и помоћница директора канцеларије за Косово и Метохију, Милена Парлић, задужена за сектор сарадње са СПЦ и бригу о културном наслеђу. Она је захвалила окупљенима, посебно младима из свих крајева Србије и из региона што дошли и Архангелима.
„Велики број верника, готово три деценије од завршетка ратних сукоба, који заправо за српски народ никада нису ни завршени, али наша црква данас, после тог времена, сведочи да у порушеним, обновљеним храмовима никада више верника није било него колико их данас има на просторима Косова и Метохије. Желим да свим православним верницима честитам овај велики празник и нека наш Свети Архангел Гаврило благовест лепу пренесе Господу, пренесе љубав српског народа са Косова и Метохије који жељно ишчекује Божју правду“, рекла је Милена Парлић.
Косовска полиција обављала је претресе окупљених. Тим поводом Милена је казала да је то кршење људских и верских права.
„Могли сте и данас да видите, поред свакодневног кршења људских права Срба, данас је овај народ сведочио и кршењу и људских и верских права. Велики број припадника полиције, сваки верник је данас претресен. Шта на крају да кажемо? Ми одговарамо на све то управо својом саборношћу. Најбољи одговор на мржњу, најбољи одговор на репресију, на свакодневне притиске јесте молитвено окупљање, да се окупљамо у вери, да нас буде што више“, рекла је Милена Парлић.
Поводом претреса окупљених на храмовној слави у Призрену огласио се и директор Канцеларије за Косово и Метохију, Петар Петковић оцењујући такав чин као репресију како је рекао премијера привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбина Куртија-
„Претресали су чак и мајке с бебом у колицима, жене, младиће, а медијима који извештавају на српском језику бранили да обављају свој посао. Нова Куртијева репресија на делу“, рекао је уз остало Петковић на мрежи Икс.
Он је додао да ће о најновијем кршењу људских, верских и медијских права Срба од стране Приштине обавестити све међународне представнике.
Додајмо и то да је облежавању храмовне славе у Призрену присусвовао и градоначелник Брчког Синиша Милић као и бројни верници из Републике Српске.
У оквиру обележавања храмовне славе у манастиру Светих Архангела код Призрена организован је и пригодан културно уметнички програм након литургије и резања славског колача.