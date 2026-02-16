ТРАМП, ПУТИН И СВЕТСКИ ЗВАНИЧНИЦИ ЧЕСТИТАЛИ ВУЧИЋУ ДАН ДРЖАВНОСТИ
Председнику Александару Вучићу још увек пристижу честитке светских званичника поводом Дана државности Републике Србије, саопштила је Служба за сарадњу са медијима председника Републике.
Амерички председник Доналд Трамп честитао је председнику Александру Вучићу Дан државности Републике Србије.
„У име народа САЂа, упућујем најискреније честитке Вама и народу Србије поводом Дана државности који обележавате 15. фебруара. Током готово читавих 250 година слободе Сједињених Америчких Држава, Србија нам је била добар пријатељ. Србија је, заправо, била прва страна држава чија се застава вијорила на почасном месту изнад Беле куће“, поручио је Трамп.
Додао је да су Сједињене Америчке Државе посвећене даљем јачању чврстог пријатељства две земље, док заједно раде на повећању трговинске размене инвестиција и унапређењу економског просперитета свих грађана.
Честитку, поводом Дана државности Републике Србије, председнику Александару Вучићу упутио је и председника Руске Федерације Владимира Путина.
„Поштовани господине председниче, примите најискреније честитке поводом националног празника Републике Србије – Дана државности. Односи између наших земаља темеље се на традицијама пријатељства, културне и духовне блискости. Уверен сам да ће без обзира на нелаке међународне услове, руско-српско стратешко партнерство и обострано корисна сарадња у различитим сферама наставити да прогресивно јачају. Желим Вам здравље и успехе, а свим Вашим суграђанима срећу и просперитет“, наводи се у честитки председника Путина.
Дан државности честитао је председник Републике Азербејџан Илхам Алијев, који је истакао да се односи пријатељства и сарадње двеју земаља, изграђени на чврстим темељима као што су међусобна подршка и поверење, свеобухватно развијају и обогаћују новим садржајем.
„Несумњиво, редовне узајамне посете на највишем нивоу и наш активан политички дијалог стварају повољне услове за бржи развој ових веза и за даље јачање нашег стратешког партнерства“, написао је Алијев, уз уверење да ће заједничким напорима традиционални пријатељски односи између Азербејџана и Србије, као и обострано корисна сарадња, како на билатералној тако и на мултилатералној основи, наставити да јачају у складу са интересима два народа.
Честитку је упутио и председник Републике Казахстан Касим-Жомарт Токајев, који је нагласио да овај посебан празник уједињује све грађане Србије који поносно славе богату историју, заједничку посвећеност народном јединству, суверенитету и одрживости.
„Уверен сам да ће под Вашим мудрим руководством Србија наставити свој истрајан пут снажног економског развоја и социјалне добробити, истовремено играјући важну улогу на регионалном и глобалном плану“, навео је председник Токајев.
Председник Вучић честитке је примио и од холандског краља Виљем-Александера, председника Републике Туркменистан Сердара Бердимухамедова, председника Демократске Народне Републике Кореје Ким Џонг Уна, председника Републике Кореје Ли Џе-мјунга и председника Републике Замбије Хакаинде Хичилема.
У четвртак, честитке су председнику Србије упутили председник Немачке Франк Валтер Штајнмајер, председници Чешке Петр Павел, Аустрије Александер Ван дер Белен, Арапске Републике Египат Абдел Фатах Ал Сиси, Словеније Наташа Пирц Мусар, Хрватске Зоран Милановић, Албаније Бајрам Бегај.
Дан државности су честитали и председници Кубе Мигел Марио Дијас Канел Бермудес, Парагваја Сантјаго Пења Паласиос, Бангладеша Мохамед Шабахудин, Исламске Републике Мауританије шеик Мухамед Улд Газуани, као и генерални гувернер Комонвелта Аустралије Сем Мостин.
Честитке су упутили и краљ Уједињеног краљевства Чарлс ИИИ, шпански краљ Фелипе ВИ, шведски краљ Карл XВИ Густав, јапански цар Нарухито, краљ Саудијске Арабије Селман бин Абдулазиз Ал Сауд, председавајући Савета министара Саудијске Арабије Мухамед бин Селман бин Абдулазиз Ал Сауд, као и краљ Бахреина Хамад бин Иса Ал Калифа.
Раније су председнику Вучићу честитке поводом Дана државности Србије послали председник Народне Републике Кине Си Ђинпинг и председник Уједињених Арапских Емирата шеик Мохамед бин Зајед ал Нахјан и многи други .