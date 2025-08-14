У БЛОКАДЕРСКИМ НАПАДИМА НА ПРОСТОРИЈЕ СНС ПОВРЕЂЕНО ПРЕКО 60 ЛИЦА
Синоћ смо сведочили језивим сценама насиља од стране хулигана у Новом Саду и Београду, али и дргим градовима Србије.
Након напада на просторије СНС-а у Новом Саду, блокадери су дивљачки оборили човека на земљу и крвнички га тукли.
Очигледно да су блокадери покушали да убију човека, а снимак показује сво насиље блокадерског насиља.
Претходно су отипшли у просторије СНС-а и покушали да запале објекат и угрозе животе људи, бацајући пиротехничка средства, разбијајући стакла на порзорима, гађајући грађане каменицама, флашама, цигалама и свима што им падне под руку.
Све то није било довољно блокадерима, који су и након тога наставили са хулиганским понашањем.
Отишли су у кампус узели мотке, летве, каменице и насрнули на преостале грађане који су бранили своје страначке протосторије у Новом Саду.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је синоћ да је само захваљујући мудрости и стрпљивости огромног броја грађана неким чудом сачуван мир истичући да је само у Новом Саду у просторијама СНС-а повређено 64 грађана, као и пет припадника Кобри.
Истакао је да повређени у Новом Саду пливају у крви и додао да је са њима и председник СНС-а Милош Вучевић.
– Буквално пливају у крви, Вучевић је тамо са својим пријатељима, страначким колегама, грађанима Новог Сада који неће да дозволе бујање фашизма, блокадерских напада и свега другог – рекао је председник Србије у обраћању медијима.
М. С.