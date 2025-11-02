У манастиру Високи Дечани служена Света литургија
Уманастиру Високи Дечани данас је служена Света литургија коју је уз саслужење јеромонаха Петра служио отац Дарко Ђого, декан Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.
Светој литургији присуствовало је 150 верника, групе из Фоче, Вуковара, Београда и централне Србије, верници из Црне Горе и расељени Срби из Дечана, објављено је на Фејсбук страници манастира Високи Дечани.
Након Литургије и парастоса упокојенима, отац Петар је заједно са народом на месном српском гробљу служио и мали помен.