У Приштини почело суђење у одсуству против 21 припадника МУП-а Србије због наводних ратних злочина у Рачку
У основном суду у Приштини почело је суђење против 21 припадника МУП-а Србије у одсуству, оптужених да су наводно починили ратне злочине у Рачку, у јануару 1999 године и да су одговорни за убиство 42 албанска цивила.
На почетку рочишта председавајућа судским већем судија Виолета Намани-Хајра саопштила је да је донела решење о одржавању суђења у одсуству, пошто су, како је рекла, за то испуњени сви услови.
Након тога, тужилац Иљир Морина је прочитао оптужницу, у којој је навео како су оптужени наводно улазили у куће Албанаца и убијали их.
Тужилац тврди да је један број Албанаца убијен када су упали у заседу полиције.
„Полиција је претходно опколила пролаз са обе стране чекајући долазак цивила и у тренутку када су стигли на ову локацију ходајући у колони, са обе стране пролаза, аутоматско оружје је почело да пуца из свих праваца без престанка неколико минута, окрутно погубивши 24 особе“, навео је тужилац.
Оптужница подигнута 30. децембра 2025.
Специјално тужилаштво у Приштини је 30. децембра прошле године подигло оптужницу, са предлогом за суђење у одсуству, против 21 особе коју терети за убиство 42 цивила 15. јануара 1999. године.
Према оптужници окривљени у овом предмету су: Обрад Стевановић, Радомир Марковић, Крсман Јелић, Горан Радосављевић, Живко Трајковић, Богољуб Јаничевић, Милан Лечић, Радомир Митић, Драган Ђорговић, Бранко Младеновић, Драган Јасовић, Момчило Шпаравало, Дарко Аамановић, Србољуб Вујновић, Зоран Станојевић, Милан Јошановић, Горан Петковић, Драгослав Николић, Чедомир Аксић и Звонимир Јанићијевић.
Акцију у Рачку су српске полицијске снаге предузеле у јануару 1999. године, како би, саопштиле су тада, неутралисале наоружане припаднике ОВК који су у том селу имали јако упориште.
Бранитељка једног од оптужених адвокатица Милка Милосављевић запазила је да оптужница, како је казала, “има гомилу нелогичности и неповезаности између дешавања и самих околности”.
“Цитираћу тужиоца где је сам изнео једну нелогичност: да су повређене, наводно специјалци, српски специјалци, протерали, повезли кроз… кроз планину, што апсолутно није ни могуће и то је, мислим, нелогично. Тако да, добили смо законски рок од 30 дана и све те нелогичности и све што сматрамо да није, да је противзаконито, ми ћемо у писменој форми изнети у том року“, навела је Милосављевић након припремног рочишта.
Адвокат Тодоровић: Судски поступак контроверзан, случај Рачак одбачен у Хагу
Адвокат Љубинко Тодоровић оценио је да је овај судски поступак контроверзан, јер када је у питању Рачак, он је одбачен у судском процесу у Хагу, када је суђено Слободану Милошевићу и другима, Шаиновићу и тако даље.
И адвокатица Милосављевић је подсетила на суђење у Хагу и одбацивање случаја Рачак, сматрајући да је судски процес покренут у суду у Приштини, “неко измишљено суђење”.
“Ми као браниоци ћемо заиста, указати на све чињенице и околности у току поступка и видећемо шта су ти сведоци уопште рекли и да, како су препознали, да ли је то стварно чињенично стање или је то неко измишљено стање”, навела је Милосављевићева.