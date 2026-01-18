У Приштини подигнута још једна оптужница због наводних ратних злочина
Специјално тужилаштво у Приштини подигло је оптужницу против Надице Чепкеновић, због сумње да је као службеница затвора у Липљану наводно починила ратне злочине над цивилним становништвом током 1998. и 1999. године.
Према оптужници, Чепкеновићева је наводно „током овог периода систематски злостављала албанске затворенице, претећи им смрћу и нехумано их мучила разним средствима, као што су гумене палице, ударци ногама и песницама, до тачке онесвешћења, наносећи им телесне повреде“, наводи се у саопштењу тужилаштва.
„Као последице, жртве су претрпеле психолошко насиље, стање анксиозности и страха, а њихово људско достојанство је тешко повређено“, наводи се у оптужници.
Чепкеновићева је ухапшена у априлу прошле године у Липљану, на Ускрс, заједно са још две особе српске националности, такође затворских чувара,
Најпре су у Липљану, на две одвојене локације, лоцирани и ухапшени Б. Т. и Н. Ч, док је трећи осумњичени, М. И., ухапшен у Приштини.
Последњег дана прошле године тужилаштво у Приштини подигло је оптужницу против Б. Т., којег терете да је у својству чувара затвора у Приштини и паралелног затвора у Липљану, у саучесништву са другим чуварима, током периода од 1998. до 1999, наводно систематски злостављао албанске затворенике.