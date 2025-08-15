У Приштини подигнута оптужница против 21 особе у одсуству, за наводне ратне злочине
Специјално тужилаштво у Приштини поднело је Основном суду оптужницу против 21 особе у одсуству, у вези са протеривањем цивилног становништва током сукоба на Косову и Метохији 1999. године.
Главни тужилац Специјалног тужилаштва, Бљерим Исуфај, рекао је на прес конференцији у Приштини да је оптужницом “урађен велики посао како би била заснована на доказима, упркос чињеници да је подигнута у одсуству окривљених“.
Тужилац у овом случају, Атде Дема, потврдио је да “оптужница обухвата 21 оптуженог, за ратне злочине против цивилног становништва у вези са догађајима у периоду јануар-јун 1999. године на територији Косова, у контексту оружаног сукоба и рата који се у то време водио”.
“Према прикупљеним доказима, постоји основана сумња да су окривљени (21), вршећи ефективну контролу и власт над оружаним снагама у релевантним областима широм територије Косова, односно тадашња југословенска војска и српска полиција, имали довољно сазнања или разлога да знају да су припадници тих снага починили радње строго забрањене међународним хуманитарним правом”, рекао је Дема а преносе медији у Приштини.