У Приштини потврђени резултати избора за одборнике локалних скупштина на КиМ
Централна изборна комисија у Приштини потврдила је резултате избора за одборнике скупштине општина одржаних 12. октобра, осим у Истоку, због жалби странака упућених раније врховном суду, на ишод избора.
Члан ЦИК-а из покрета Самоопредељења Сами Куртеши, изјавио је на седници да гласа против потврде резултата у свим општинама где је Српска листа победила већином гласова.
„Пошто смо поднели жалбу Уставном суду за Српску листу, посебно у Клокоту где је кандидат био приморан да поднесе оставку јер су му дали позицију. Гласам против свих сертификација за општине где Српска листа има већину гласова. Желим да направим ову разлику, али сам против Српске листе“, изјавио је Куртеши.
Српска листа је победила у највише општина, док су иза ње покрет Самоопредељење и Демократски савез Косова.
Након оба круга гласања, Српска листа има председнике општина у северном делу Косовске Митровице, Звечану, Лепосавићу, Зубином Потоку, Грачаници, Новом Брду. Штрпцу, Клокоту, Партешу И Ранилугу.
Самоопредељење има председнике у Јужној Митровици, Гњилану, Обилићу и Косову Пољу. Са три градоначеника које је добило у првом кругу – Каменици, Подујеву И Штимљу, Самоопредељење има четири општине више у односу на претходне локалне изборе.
Демократски савез Косова има градоначелнике у Приштини, у Пећи, Драгашу, Јунику, Истоку И Липљану, што је за три мање општине мање у односу на претходне изборе.
Демократска партија Косова је победила у Призрену, Качанику, Вучитру, Србици, Урошевцу и Ђенерал Јанковићу, што је за четири мање у односу на претходне локалне изборе.
Алијанса за будућност Косова је задржала исти број општина, Ђаковицу, Суву Реку, Ораховац, Клину и Дечане.
У Малишеву, председник општине биће из Социјалдемократске иницијативе, у Глоговцу Рамиз Љадровци док ће општином Мамуша руководити турска партија КДТП.