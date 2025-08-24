У Северној Митровици и Звечану префарбани графити и мурали посвећени патријарху Павлу и митрополиту Амфилохију
У раним јутарњим часовима уз присуство припадника косовске полиције прекречени су графити и мурали у Северној Митровици и Звечану.
У центру Северне Митровице прекречени су графити и мурали који су годинама красили овај град, а то су мурали посвећени патријарху Павлу и митрополиту Амфилохију који никоме нису сметали нити су носили било какву политичку поруку.
Такође је прекречен и графит који је био један од симбола града на Ибру а у питању је графит на коме је писало “Јер одавде нема назад”.
За све Србе на Косову, али и шире, изузетно значи поштовање и вредновање ликова блаженопочившег патријарха Павла и митрополита Амфилохија. То су личности које ће оставити значајан траг у историји српског народа, борили су се за обнову православне вере међу Србима, као и за очување српског националног интереса.