УБЕДЉИВА ПОБЕДА СРПСКЕ ЛИСТЕ

Српска листа однела је убедљиву победу и много већу него на парламентарним изборима.Оно што је најбитније за читав српски народ јесте да је Српска листа однела победу у девет од десет општина са српском већином а у свих десет општина однела је победу јер имамо двотрећинску већину у свих десет општина, а оно што је такође битно јесте да су четири општине на северу КиМ-враћене српском народу односно Српска листа је северно од Ибра однела убедљиву победу.Није ово само победа Српске листе већ српског јединства и свега онога што је Српско на Косову и Метохији и желим да се захвалим председнику Вучићу коју је дао одгрому подршку СЛ а потом и Влади Србији и Канцелаирји за КиМ а највише нашем народу који су смогли снаге да у оволиком броју изађу на изборе.

Ово је на ванредној конференцији за новинаре у седишту Српске листе у Косовској Митровици у недељу вече истакао председник ове листе др Златан Елек.Он се захвалио и свим члановима бирачких одбора који су чували бирачке кутије које су требале да буду транспортоване.

-Не желим да говорим о проблемима које смо имали у току дана посебно у северној Митровици јер је више десетина грађана долазило у Српску листу да се жале да нису били на бирачким листовима.И поред тога што су желели да нас забране и говорили да смо лопови, издајице, народ је препознао да то нисмо и да не желимо да се одрекнемо свог народа и своје државе –нагласио је председник Елек који је потом изнео прелиминарне резултате са локалних избора одржаних у недељу.Према тим подацима Српска листа освојила је у Општини северна Митровица 46 590 гласова односно 59, 89 % гласова.У општини Звечан 3413 гласова тј 89,5 %, у општини Лепосавић 5 341 или 73,58 % гласова.За Српску листу у општини Зубин Поток гласало је 2873 или 70 % бирача, док је у Грачаници ова листа освојила 7 115 гласова или 62,15 % бирача. У општини Штрпце за кандидата Српске листе гласало је 3830 грађана или или 59 %, у општини Ново Брдо Српска листа има 3631 глас или 63,05 % гласова.У општини Клокот у којој ће се према прелиминарним резултатима одржати други круг гласања Српска листа освојила је 41 % , у Партешу 1812 гласова или 89,93 % а у Ранулугу 1975 гласова или 71 % гласова.

Извештачи Јединства