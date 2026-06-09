УБЕДЉИВА ПОБЕДА СРПСКЕ ЛИСТЕ, КУРТИ СПРЕМА КРАЂУ
Највећа излазност забележена је у српским срединама. Право гласа имало је укупно 2.092.202 бирача а гласало свега 722.845. Укупна излазност мања је за осам процентних поена него на изборима одржаним у децембру 2025. године
Ванредни парламентарни избори на Косову завршени су у недељу затварањем бирачких места у 19 часова. Према подацима ЦИК-а, на парламентарним изборима Косова, у недељу 7. јуна, је гласало 722.845 бирача, односно 36,88 одсто од укупно 1.959.962 уписана бирача. У поређењу са парламентарним изборима одржаним 28. децембра 2025. године, излазност је значајно нижа. Према подацима које ЦИК користи за поређење, тада је излазност износила 44,99 одсто, што значи да је овог пута нижа за 8,11 процентних поена. На основу обрађених података са свих 2.498 бирачких места на Косову, Централна изборна комисија (ЦИК) објавила је, у недељу, у 23 сата, прелиминарне резултате ванредних парламентарних избора, према којима Покрет Самоопредељење води са 43,04 одсто гласова, што је мање него у истој фази бројања након децембарских избора 2025. Поређења ради, Централна изборна комисија на својој платформи овај резултат упоређује са прелиминарним резултатом са избора одржаних 28. децембра 2025. године, када је Самоопредељење у истој фази бројања имало 49,34 одсто гласова. Коначан резултат те странке након пребројавања гласова из дијаспоре, условних гласова и других категорија бирача прошле године био је виши и премашио је 51 одсто.
ПАД САМООПРЕДЕЉЕЊА
На другом месту налази се Демократска партија Косова (ПДК) са 21,21 одсто гласова, што је готово идентично прелиминарном резултату од 20,98 одсто забележеном у истој фази бројања након децембарских избора. На трећем месту Демократски савез Косова (ЛДК) бележи раст подршке и има 17,68 одсто гласова, у односу на 13,57 одсто колико је имао у прелиминарним резултатима крајем прошле године. Алијанса за будућност Косова (ААК) освојила је 7,10 одсто гласова. ЦИК овај резултат пореди са прелиминарним резултатом из децембра 2025. године, када је ААК у истој фази бројања имао 5,66 одсто гласова. Српска листа тренутно има 5,89 одсто гласова. У истој фази бројања након избора одржаних 28. децембра 2025. године имала је 4,81 одсто гласова. Као и код осталих политичких субјеката, коначан резултат био је виши од прелиминарног након што су урачунати гласови из дијаспоре, условни гласови и гласови бирача са посебним потребама. Међу политичким субјектима који представљају невећинске заједнице, Демократска турска партија Косова (КДТП) освојила је 0,78 одсто гласова.
ВЕЛИКА ИЗЛАЗНОСТ У СРПСКИМ СРЕДИНАМА
Иако је на нивоу Косова излазност била знатно нижа него на претходним изборима, општине са српском већином нашле су се међу срединама са највећим одзивом бирача. Највећа излазност забележена је у Ранилугу, где је гласало 55,29 одсто бирача. Одмах иза налазе се Зубин Поток са 55,26 одсто, Звечан са 54,45 одсто и Лепосавић са 54,23 одсто. У Новом Брду гласало је 51,17 одсто бирача, у Штрпцу 48,92 одсто, а у Грачаници 47,08 одсто. Међу већим градовима највећу излазност забележила је Приштина са 47,02 одсто. На другом крају табеле налази се Драгаш са 23,88 одсто изашлих бирача, затим Клина са 26,84 одсто, Ораховац са 28,24 одсто, Малишево са 29,07 одсто и Ђаковица са 29,23 одсто. Прелиминарни резултати не укључују гласове пристигле из иностранства, условне гласове и гласове особа са посебним потребама, чије ће бројање уследити у наредним фазама изборног Након завршетка бројања гласова за политичке субјекте, гласачки материјал биће транспортован у општинске центре за бројање, где ће бити настављена верификација резултата и бројање гласова за појединачне кандидате. Полиција Косова и организација Демократија на делу (ДнВ) оцениле су да је изборни процес, у недељу 7. јуна, протекао без озбиљнијих инцидената, иако су током дана забележени појединачни случајеви привођења и неколико инцидената у појединим срединама. Коначни изборни резултат биће познат тек након пребројавања гласова из дијаспоре, условних гласова и гласова бирача са посебним потребама. Грађани су гласали за избор 120 посланика у Скупштини Косова, а право гласа имало је укупно 2.092.202 бирача, међу којима 22.131 по први пут. Изборни процес био је организован у 949 бирачких центара са 2.550 бирачких места, од чега 911 центара са 2.498 места за редовно гласање и 38 центара са 52 места за условно гласање. И.Ј.