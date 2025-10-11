Ухапшене две особе осумњичене за покушај отмице девојчице у Малом Звечану
Две особе, А. П. (41) и Г. М. (36), ухапшене су због сумње да су покушале да отму малолетну девојчицу у насељу Мали Звечан, саопштила је такозвана косовска полиција.
А. П. (41) и Г. М. (36) осумњичене су за кривично дело покушај отмице у саизвршилаштву, саопштила је такозвана косовска полиција.
Према наводима објављеним на друштвеној мрежи Фејсбук, инцидент се догодио јуче, око 18.15, у Звечанској улици у Северној Митровици, док се девојчица, у пратњи мајке, кретала улицом. Поред њих се зауставило возило са две непознате особе које су, како се наводи, тражиле од девојчице да уђе у аутомобил.
Мајка девојчице Ј. С. успела је да телефоном сними осумњичене и обавести такозвану косовску полицију. Осумњичени су се у међувремену удаљили у непознатом правцу.
„Одмах по пријему информације, полицијске јединице су предузеле брзе оперативне и истражне радње и као резултат тога, само неколико сати након инцидента, успеле су да идентификују и ухапсе двојицу осумњичених на подручју Јужне Митровице. А. П. је ухапшен око 19.55 и, након тестирања алкотестом, испоставило се да је био под дејством алкохола са 1,04 промила, док је Г. М. ухапшен око 20.55 и код њега је након тестирања алкотестом утврђено да је био под дејством алкохола са 0,66 промила“, наводи се у објави.
Такозвана косовска полиција саопштила је да су осумњичени приведени на основу основане сумње и доказа који их доводе у везу са покушајем отмице, док је приштински тужилац наложио покретање кривичног поступка за дело покушај отмице у саизвршилаштву и одредио им притвор у трајању од 48 сати.
Како наводе, због тога што су осумњичени у тренутку хапшења били под дејством алкохола, њихово испитивање ће бити настављено након што се стекну услови за саслушање.
Српска листа саопштила је синоћ да је у Малом Звечану дошло до покушаја отмице малолетне девојчице и затражила најхитнију реакцију међународних представника.
У саопштењу се истиче да је то озбиљан инцидент који директно угрожава безбедност деце и показује да су српске средине на северу Косова изложене све већем осећају несигурности и страха.