Уклоњен ћирилички знак „Волим Косовску Митровицу“, замењена и седишта у бојама српске заставе у спортској хали
Локална власт у северном делу Косовске Митровице, коју претежно чине представници албанске заједнице, уклонила је инсталацију „Волим Косовску Митровицу“, исписану ћирилицом и у бојама српске заставе, постављену пре пет година. Поред тога, измењена су и седишта на трибинама спортске хале – уместо досадашњих у бојама српске тробојке, постављена су седишта зелене и беле боје.
Општински органи поставили су на истом месту нову инсталацију, са знаком срца у зеленој боји, називом “Митровица”, исписаним латиницом, и новим грбом, који су прогласиле нове власти, предвођене председником општине Ерденом Атићем.
Инсталацију исписану ћирилицом поставио је Привремени општински орган Владе Србије за Косовску Митровицу.
Осим промене обелиска са називом града, власти у северном делу Косовске Митровице промениле су и седишта на трибинама спортске хале. Седишта у бојама српске заставе замењена су седиштима зелене и беле боје.
Замену пластичних седишта потврдио је Ерден Атић, председник општине северног дела Косовске Митровице, на свом Фејсбук налогу.
Уклоњена инсталација „Волим Косовску Митровицу“
Пре годину дана Привременом органу су централне власти у Приштини забраниле рад у Косовској Митровици.
Члан Председништва Српске листе и кандидат за градоначелника Северне Митровице Милан Радојевић рекао је да је уклањање натписа „Волим Косовску Митровицу“, још једна провокација режима Аљбина Куртија и одлазећег градоначелника са циљем да се изазове дестабилизација.
Радојевић је позвао грађане да изађу на локалне изборе 12. октобра и да, како је рекао, врате град у српске руке и у руке оних који воле Митровицу.
Позвао је грађане да остану мирни и да не наседају на провокације, а да своју вољу искажу на изборима 12. октобра.