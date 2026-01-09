Улуташ са новим шефом Унмика о безбедносној ситуацији на КиМ
Командант Кфора Озкан Улуташ састао се у Приштини са новим специјалним представником генералног секретара УН и шефом Унмика Петером Дуеом.
У фокусу састанка Озкана Улуташа и Петера Дуеа била је актуелна безбедносна ситуацију у АП Косово и Метохија, а истакнута је блиска сарадња Кфора и Унмика, наведено је у саопштењу Кфора на Фејсбуку.
Улуташ је поново потврдио посвећеност Кфора наставку координације између две мисије, са циљем очувања безбедног и сигурног окружења за све људе широм Косова и Метохије.
„Кфор наставља да спроводи свој мандат, заснован на Резолуцији 1244 Савета безбедности Уједињених нација из 1999. године, како би допринео безбедном и сигурном окружењу за све људе који живе на Косову и Метохији, као и слободи кретања, у сваком тренутку и непристрасно, истиче се у саопштењу.