Упад тзв. косовске полиције у српску амбуланту у Обилићу, објекат запечаћен
Након што је здравствени инспекторат из Приштине обавестио полицију да се у стамбеној згради у Обилићу налази амбуланта која функционише у српском систему, припадници тзв. косовске полиције извршили су претрес просторија у којима је пронађена медицинска опрема, након чега је објекат запечаћен.
Припадници тзв. косовске полиције упали су вечерас у српску амбуланту у Обилићу која се налази у стамбеној згради у којој живи неколико српских породица.
До упада је дошло након што је здравствени инспекторат из Приштине обавестио полицију да се у овој згради налази амбуланта која ради у српском систему.
Након претреса објекта, у ком је пронађена медицинска опрема, полиција је запечатила амбуланту.
Представник ЕУ за дијалог Београда и Приштине Петер Соренсен приликом посете Приштини 14. априла нагласио је да српским лекарима треба обезбедити дозволе за рад, истичући да се мора спречити сваки прекид здравствених услуга.
„Сваки процес који утиче на ове институције захтева време, треба да буде инклузиван и потврђен у оквиру свих релевантних споразума постигнутих у оквиру дијалога у којем посредује ЕУ. ЕУ инсистира на структурисаним консултацијама током читавог процеса са представницима заједнице косовских Срба како би се обезбедила њихова сагласност“, рекао је он.