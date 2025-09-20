Уручена одликовања поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе
Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, председник Александар Вучић уручио је одликовања у Палати „Србија“.
Петричковић: Чувати своју земљу је завет који се преноси са колена на колено
У име свих одликованих обратио се професор ФПН-а Милан Петричковић истакавши да признање треба да буде једна врста нечега што у нашој култури има сегменте задужбинарства.
„У питању је заправо чињење севапних дела за душу, не за материјално, не за новац, него нешто када иде из срца“, истакао је Петричковић.
Како је рекао, у овом случају та родољубива конотација и тежња српског народа вечито на ветрометини искушења прошлих и садашњих, представља једну врсту задуживања предака и потомака.
И тај облик задуживања и одуживања будућих генерација има нешто што некада делује као фраза, али није. Зависи ко каже и у ком контексту. Чување своје земље, националног интереса, предања, језика, православља, светославља, српског народа, има једну дубоку вредносну конотацију и оно представља једну врсту завета која се тим задужбинарским формама чува с колена на колено, навео, између осталог, је Петричковић.
Према његовим речима, добитници одликовања, друштвених признања су једна врста вододелнице између предака и потомака која води ка будућим генерацијама и нешто што се с колена на колено чува и преноси.
Радници ЈКП „Зеленило Београд“ одликовани за храброст и патриотизам
Одликовани радници ЈКП „Зеленило Београд“ Зоран Нимет, Срђан Станковић и Давид Стојаковић за испољену храброст и патриотизам.
Одликована певачица изворне и народне музике Драгица Радосаљевић Цакана
Златна медаља за певачицу Драгицу Радосављевић Цакану за изузетне заслуге и постигнуте резултате у области музичке уметности.
Одликована породица са 11 деце – Александра и Милија Станић из Стапара код Ужица
Одликовани су и Александра и Милија Станић из Стапара за изузетне заслуге и исказану животну храброст и упорност. Породица са 11 деце.
Одликован Василије Гаљак из Зубиног Потока
Златну медаљу за заслуге и постигнуте резултате у јавним и културним делатностима добио је Василије Гаљак из села Резала, општина Зубин Поток, који је значајно допринео очувању нематеријалног културног наслеђа Србије, родољубивих песама уз гусле уписаних на Унескову репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства за заслуге и постигнуте резултате у јавним и хуманитарним делатностима.
Златна медаља Културно – уметничком друштву „Коло“ Беране
Златну медаљу за заслуге добило је Културно – уметничко друштво „Коло“ Беране из Берана за заслуге постигнуте у јавним и културним делатностима.
Одликовање Спомен-подручју Доња Градина
Златном медаљом за заслуге одликована је Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина, споменик посвећен жртвама нацистичког злочина почињеног у периоду нацистичког терора 1941-1945 над Србима, Јеврејима и Ромима и другим народима који су се противили нацистичком режиму НДХ. Медаљу је примила директорка Тања Толековић за изузетне заслуге у очувању сећања на жртве контцентрационог логора Јасеновац, логор Доња Градина.
Одликовање Милисаву Р. Ђенићу, хроничару златиборског краја
Карађорђева звезда другог степена припала је Милисаву Р. Ђенићу за нарочите заслуге и постигнуте резултате у јавним и културним делатностима. Ђенић је хроничар златиборског краја и аутор 20 књига, сабрао је имена свих бораца Балканских ратова и Великог рата свог краја.
Одликовање Макси Ћатовићу у области филмске продукције
Председник Вучић одликовао је филмског, телевизијског и музичког продуцента Максу Ћатовића за нарочите заслуге и постигнуте резултате у јавним и културним делатностима, посебно у области филмске и музичке продукције Карађорђевом звездом првог степена.
Одликован професор ФПН-а Милан Петричковић
Председник Александар Вучић уручио је одликовања Карађорђеве звезде првог степена поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе професору ФПН-а Милану Петричковић, за нарочите заслуге и постигнуте резултате у систему образовања.
Почела церемонија доделе одликовања
Председник Србије Александар Вучић уручује данас одликовања поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе у Палати Србија.
Свечаној церемонији, која је почела у 15.00 сати интонирањем химне Србије, присуствују председница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер Ђуро Мацут са члановима кабинета, градоначелник Београда Александар Шапић, председник Републике Српске Милорад Додик и други представници Срба из региона.
Вучић је раније поручио да са поносом обележавамо Дан српског јединства, слободе и националне заставе који нас подсећа на оно што нас повезује – јединство, слободу и нашу тробојку.
„Наша застава је симбол сећања, традиције и будућности коју градимо заједно“, навео је Вучић честитајући грађанима празник.
Нека нас овај дан инспирише да чувамо заједништво, будемо поносни на своје корене и преносимо вредности слободе и јединства на генерације које долазе, нагласио је Вучић.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе је државни празник који се празнује 15. септембра у Републици Србији и Републици Српској од 2020. године.
Празник се прославља симболично на дан када се обележава годишњица Пробоја Солунског фронта.