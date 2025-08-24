УСВОЈЕНА ЖАЛБА СРПСКЕ ЛИСТЕ, ПАНЕЛ ЗА ЖАЛБЕ ТРАЖИ ОД ЦИК-А ОВЕРУ ЊЕНИХ КАНДИДАТА
Изборни панел за жалбе и притужбе (ИПЖП) у Приштини усвојио је жалбу Српске листе на одлуку Централне изборне комисије (ЦИК) да не овери њену листу кандидата за локалне изборе на Косову и Метохији 12. октобра и затражио да ЦИК овери листу.
Овом одлуком ИПЖП је поништио одлуку ЦИК-а од 21. августа, којом је одбио да овери кандидате Српске листе.
У образложењу одлуке ИПЖП се наводи да одлука ЦИК-а није била правилно заснована на закону и да није убедљиво доказано да су одређени кандидати прекршили члан 29. Закона о општим изборима, којим су утврђени критеријуми за право да буду бирани.
ИПЖП је затражио од ЦИК-а да овери листу кандидата српске листе за општине у којима је пријавила учешће на локалним изборима.
ЦИК у Приштини одбио је у четвртак да сертификује Српску листу за учешће на локалним изборима на Косову и Метохији 12. октобра.
За оверу Српске листе гласали су председник ЦИК-а Крешник Радоњићи и представник Српске листе, а против су била два члана из Самоопредељења, док је седам осталих чланова ЦИК-а било уздржано.
Члан Централне изборне комисије из покрета Самоопредељење, Аљбан Краснићи, тврдио је да постоје докази из правосудног система који наводно указују на конкретне људе из Српске листе који су део паралелних структура и за којима је расписана потерница, називајући неке „терористима за којима се трага“.
Српска листа предала је следећег дана жалбу ИПЖП, наводећи да је одлука ЦИК-а незаконита, дискриминаторска и антисрпска.
Из Српске листе су нагласили да ЦИК није сертификовао њихову листу кандидата иако су испуњени сви законски услови.
Председник Српске листе Златан Елек оценио је да је одбијање захтева Српске листе покушај Аљбина Куртија да стекне јефтине политичке поене, поручивчи да грађани верују Српској листи, која је на једној страни, док друге српске странке подржавају Куртија.
Елек сматра да Курти оваквом политиком црта мете на чело политичким субјектима, пре свега Српској листи.
Указао је да је парадоксално да се у ЦИК-у водила дискусија чланова у којој су кандидати Српске листе неосновано названи терористима и да се за њима трага, те да су изречене бруталне лажи и да се ради о устаљеној али опасној мантри, на коју представници међународне заједнице морају да реагују.
Одлука ЦИК-а изазвала је оштре реакције међународне заједнице, па су у петак, у заједничком саопштењу земље Квинте и Европска унија, назвале забрану учешћа странкама мањинских заједница на локалним изборима 12. октобра поткопавањем демократских принципа, а Амбасада САД и мисија ОЕБС-а такође су позвал да се ниједној странци не ускрати учешће на изборима.
И.Ј.