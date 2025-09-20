Велика војна парада „Снага јединства“ – „хермес“ и „ПУЛС“ први пут пред српском јавношћу, лет француских „рафала“
Војна парада „Снага јединства“ одржана испред Палате „Србија“. Више од 10.000 учесника представило око 2.500 јединица наоружања и војне опреме, преко 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката. Први пут приказани јавности израелски ракетни системи „ПУЛС“ и беспосадна летелица “хермес 900“, потом дронови самоубице „шедоу“, као и руски систем за електронско ратовање „Красуха“. Током прелета авијације, заједно са српским „миговима“ летели и француски „рафали“. Присуствовали највиши државни званичници. Председник Александар Вучић поручио је да Србија хоће мир, али и да зна да сачува своју територију и будућност.
Војна парада „Снага јединства“
Вучић: Представљен понос Србије, хоћемо мир, али чувамо територију
Председник Србије Александар Вучић навео је да је на војној паради „Снага јединства 2025“ представљен понос Србије и поручио да Србија хоће мир, али и да зна да сачува своју територију и будућност.
Вучић је објавио на Инстаграм налогу фотографије са данашње параде која је одржана поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
„Ово је понос Србије. На овоме смо заједно радили, војници и грађани, држава и народ. Ово је и опстанак и победа Србије, која хоће мир и просперитет и уме да сачува своје достојанство, територију и будућност. Ово је наша снага. Снага јединства“, нагласио је Вучић.