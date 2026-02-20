Велики успех малих фудбалера

Фудбалски клуб,, Космет“ из Лепосавића шампион Сретењског турнира у Крушевцу

П рво место освојили су дечаци 2018 годиште, мали фудбалери ФК ,, Космет“ из Лепосавића на традиционалном Сретењском турниру у организацији ФК,, Дуел“ из Крушевца.

Турнир, који има дугу традицију одржавања, одржан је 19. фебруара ове године , а екипа Фудбалског клуба ,, Космет“ показала је квалитет , борбеност и тимски дух током читавог такмичења, каже један од тренера овог Фудбалског клуба Небојша Нинић по повратку у Лепосавић.

-Заслужено су освојили прво место и ово је, за ове осмогодишњаке, велики успех, сви су ушићени и надају се да наставе у истом темпу ишчекујући нове турнире, каже тренер и спортски радник Небојша Нинић. Описујући цео турнир и пратећи рад своје екипе Нинић с поносом наглашава да су ови мали фудбалери показали велико умеће фудбалске игре.

-У полуфиналу ФК,, Космет“ савладао је екипу,, Просоцера“ , резултатом 2:0, сигурном и дисциплинованом игром , чиме је обезбеђен пласман у велико финале. Финални меч донео је праву драму , на задовољство публике, међу којима је било и родитеља деце и навијача из Лепосавића, ФК,, Космет“ повео је резултатом 1:0 голом Александра Аца Милентијевића , али су домаћи фудбалери у последњем минуту регуларног дела утакмице постигли го и успели да изједначе резултат. Одлука о победнику пала је након извођења једанаестераца . Домаћа екипа није реализовала два покушаја, док су за ФК ,, Космет“ прецизни са беле тачке били Балша Чолаковић и Богдан Николић, чиме је пехар заслужено припао младим шампионима из Лепосавића, истиче Нинић.

Александар Милентијевић, стрелац првог гола каже да је веома срећан што је успео да постигне го и да насатваља са још већом упорношћу да тренира и игра фудбал.

За ФК,, Космет“ на турниру су наступали Василије Маринковић, Богдан Николић, Балша Чолаковић, Павле Ћирковић, Сава Краговић, Здравко Нићифоровић, Сергеј Вукићевић, Александар Милентијевић, Андреј Јовановић и Дамјан Радосављевић.

Освајањем турнира у Крушевцу , генерација фудбалера 2018 годишете ФК,, Космет“ још једном је потврдила велики поптенцијал и најавила светлу фудбалску будућност.

– Реч је о изузетно талентованој генерацији, а уз то веома су заинтересовани и редовни на тренинзима тако да сам веома поносан што имамо овакве фудбалске наде, наглашава на крају Нинић.

В. Вукојевић