ВИДОВДАНОМ СРБИ НА КиМ ЧУВАЈУ ДОСТОЈАНСТВО, ПОНОС И ПРАВО НА ОПСТАЈАЊЕ
Данас је Видовдан, дан помена кнезу Лазару и српским ратницима погинулим у бици на Косову. Један је од темељних датума националне историје Срба.
Видовдан је државни, верски и историјски празник, који се слави у знак сећања на Косовски бој 1389. године, када се српска војска супротставила турском продирању на Балкан.
Кнез Лазар, који је предводио Србе, у Боју на Косову, је погинуо, а претходно је турског султана Мурата убио српски ратник Милош Обилић.
Међу Србима празник има посебан етички и морални карактер, а речи кнеза Лазара пред Косовски бој преносе се генерацијама.
Прославља се достојанствено, мирно, без весеља.
У свим православним храмовима служи се парастос нашим војницима палим на бојном пољу, као и свим до данас пострадалим мученицима који су на разне начине живот дали за православну веру.
Низом манифестација на Косову и Метохији поручено је да Видовданом Срби чувају достојанство, понос и право на опстајање.
Према народном веровању, важно је шта ће се на овај дан видети, јер ће се касније баш у томе имати успеха.
Прославља се и као дан града Крушевца, где се и налази црква Лазарица, у којој се причестила српска војска пред одлазак у бој на Косову.
Део војске се, кажу, причестио и у цркви брвнари у Пролому у чијем дворишту расте шест шљива увијених стабала.
Према једној од легенди, шљиве се увијају од жалости за кнезом Лазаром и његовим војницима који су пошли у смрт, пролазећи поред стабала.
М.С.