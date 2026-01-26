Влада донела одлуку о формирању оперативног тима за приступање ЕУ
Улога оперативног тима биће координација убрзаног спровођења свих обавеза на европском путу Србије.
Оперативни тим ће, како је саопштила Влада Србије, чинити представници највишег државног нивоа. Реч је о измењеној и допуњеној одлуци о оснивању Координационог тела за процес приступања Европској унији.
Задатак оперативног тима биће да обезбеде стратешке смернице, политичку координацију и благовремено решавање питања од посебног значаја за напредак у приступним преговорима.
Наводи се, да тај тим представља везу између одлучивања на највишем нивоу и оперативног вођења преговора и доприносиће усклађеном деловању свих надлежних институција.
Додаје се и да Министарство за европске интеграције наставља да обавља послове стручне, организационе и административне координације, као и да обезбеђује координисан рад свих учесника у преговарачком процесу.
Председник Александар Вучић предложио је јуче на тематској седници Владе да се формира оперативни тим како би се ојачали капацитети и да би Србија брже напредовала на европском путу и за председника тог оперативног тима предложио шефа Мисије Србије при ЕУ у Бриселу Данијела Апостоловића.
Предложио је и да у тиму буду и министар за европске интеграције Немања Старовић, председница Скупштине Ана Брнабић, као и министри финансија Синиша Мали и правде Ненад Вујић.