Вучић: Борићемо се да тзв. Косово не уђе у НАТО, четири чланице га не признају
Председник Александар Вучић изјавио је да ће се Србија борити против покушаја да се Приштина интегрише у НАТО и изразио наду да се то неће догодити, уз подсећање да су у том војном савезу четири чланице које нису признале самопроглашену независност тзв. Косова.
Председник Вучић је у Панчеву, на питање новинара да прокоментарише то што су тројица америчких конгресмена представили Представничком дому иницијативу да се тзв. Косово интегрише у НАТО, рекао да је Приштина то радила и преко Хрватске и Албаније, које су чланице Алијансе, кроз војни савез.
“Ми ћемо ускоро имати важне вежбе са њима (НАТО). Разговарамо са њима, надамо се да се то неће догодити. Борићемо се да се тако нешто не догоди. Не заборавите да постоје четири земље које су чланице НАТО-а, као што је пет чланица у ЕУ, које нису признале Косово. Не видим како би то могло лако да прође, али да сачекамо да видимо“, рекао је Вучић новинарима у Панчеву, где је присуствовао отварању тренинг центра за дуално и целоживотно образовање при Машинској школи “Панчево“.
Одговарајући на питање о наводима Слободне Босне да је Институт за нуклеарне науке “Винча“ потписао уговор са руским Росатомом за испоруку радиоактивних изотопа Србији и да Вучић и Путин “нешто спремају“, навео је да су то глупости.
“Ми се мучимо, уз неколико добрих стручњака које имамо у ‘Винчи’, да се бавимо некаквим фармацеутским проблемима и тако даље, а они ваљда мисле да неко прави атомску бомбу. Много лудака има, у свету се то шири, друштвене мреже су томе много помогле и не вреди, кад неко хоће да лупа глупости, онда му је широко поље, рекао бих, готово неограничено“, казао је председник Вучић.