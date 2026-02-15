ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ДАН ДРЖАВНОСТИ: ПОДСТРЕК ДА НАСТАВИМО ДА ГРАДИМО СНАЖНУ СРБИЈУ
Председник Србије Александар Вучић честитао је данас свим грађанима Сретење – Дан државности.
“На Сретење се са поносом присећамо историјских тренутака у којима је Србија поставила темеље своје слободе, уставности и државности. Овај велики празник подсећа нас на снагу јединства и одговорност коју имамо да чувамо стабилност и градимо сигурну будућност за нашу земљу.
Свим грађанима Републике Србије честитам Дан државности. Нека нам Сретење буде подстрек да наставимо да радимо за снажну, успешну и поносну Србију“, наводи се у честитки председника објављеној на Инстаграм налогу “будуцностсрбијеав“.