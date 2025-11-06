Вучић: КиМ део територије Србије, верујем да ће ЕУ помоћи да се испуни потписано 2013-ЗСО
Председник Александар Вучић изјавио је данас, након што му је шеф Делегације ЕУ у Србији Андреас фон Бекерат уручио Годишњи извештај ЕК о напретку Србије, да је уверен да ће нам ЕУ као организација која држи до својих речи и потписа помоћи да се испуни по питању Косова све што је потписано 2013. године – формира Заједница српских општина.
„Господине фон Бекерат, ја сам веома срећан што сам данас могао да примим годишњи извештај Европске комисије, Европске уније о стању у Србији. Ви сте рекли да је то огледало, ја бих рекао да је то ваше мишљење и ваше виђење, свакако не огледало. Али сам вам изузетно захвалан на свему ономе што сте данас изговорили. Ја мислим да је то изузетно значајно за наше грађане. Да они коначно чују на поштен начин шта је то што ви од нас очекујете“, рекао је Вучић на конференцији за медије у Палати Србија после састанка са Бекератом.
Вучић је рекао да је Косово за нас веома важна област и део територије коју сматрамо нашом земљом у складу са Уставом Републике Србије и Повељом Уједињених нација и Резолуцијом 12.44.
„Реч је о Косову и Метохији. Рекли сте да морају да се изврше све обавезе из договора из 2023. године. Пре тога, сигуран сам да је Европска унија као организација која увек држи до својих речи, а посебно до свог потписа, жели да се испуни све оно што је потписано 19. априла 2013. године, чак 10 година раније, и уверени смо да ћете нам помоћи у томе, што није био баш случај у претходних 12 година. Али верујем да ће се и то догодити на крају“, казао је Вучић обраћајући се Бекерату.
Истакао је да верује, што се тиче догађаја из јесени 2023, да ће Европска унија утицати на то да сви они одговорни за све догађаје од 2008. године до краја 2025. године у којима су Срби убијани, рањавани, арбитрарно хапшени и сви остали коначно да то добије свој ишод и да правда буде задовољена.
„Веома сам вам захвалан на свим другим анализама. Ја прихватам да смо ми недовољно добри што се тиче геополитике, да смо недовољно добри што се тиче свега другог, од нас није дозвољено, као што сте и сами рекли, имамо проблем са изражавањем. Не знам још коју реч у овој земљи, у медијима нисмо чули против представника власти, а коју никада нигде на западу нисмо чули, али ваљда изгледа да их неко спутава да такве ствари говоре. То је још једна ситница са којом нисам сагласан“, казао је Вучић.