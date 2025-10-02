Вучић на седмом Самиту Европске политичке заједнице у Копенхагену, састао се са Мерцом и Рутеом
Председник Србије Александар Вучић учествује на седмом Самиту Европске политичке заједнице у Копенхагену. Вучић је рекао да је пред Србијом напоран и успешан дан где ће имати низ важних сусрета и разговора. „Верујем да ће Самит донети нову динамику у регионалној сарадњи и да ће још снажније да утемељи место Србије у европским иницијативама које доносе корист грађанима“, поручио је Вучић. Рекао је да се нада већем увозу гаса из Азербејџана у будућности.
„Сви се спремају за сукобе и рат, само је питање ко припада којој страни“
Председник Вучић изјавио је да најава да ће чланице НАТО повећати издвајања за одбрану значи да се сви припремају за сукобе и рат, а да је само питање којој страни ко припада и истакао да Србија жели да избегне сукобе.
Вучић је рекао да је о томе данас говорио и на панелу „Безбедност и отпорност – традиционалне и нове претње“ у оквиру седмог Самита Европске политичке заједнице у Копенхагену.
„У Чеховљевој драми у првом чину имате окачену пушку о зиду. У трећем чину та пушка увек мора да опали. Кад дижете на пет одсто, а просек је био 2,1 одсто, па је подизано то су огромне паре… То значи да се сви спремају за сукобе и рат, да будем сасвим отворен. Само је питање којој страни неко припада. А ми бисмо хтели да избегнемо ратове и сукобе“, казао је Вучић новинарима у Копенхагену одговарајући на питање о изјави генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа да је на Самиту у Копенхагену наглашена безбедност Европе и да су се чланице НАТО-а обавезале да издвајају пет одсто БДП-а за одбрану.
Вучић је рекао да нико више никога не жели да чује, да саслуша и да се сви озбиљно припремају за ратове и да зато неће бити лако да се разговара о другим темама. Указао је да земље добровољно и својевољно дижу учешће БДП-а за одбрану и додао да ће због тога бити слабији економски раст, да ће бити мање улагања у економију, у вештачку интелигенцију и све остало.
„Ми смо то на време приметили, ми смо зато раније кренули да улажемо, морамо да сачувамо своју земљу. Али, ово говори у ком смеру цео свет иде. Ту нема велике филозофије“, рекао је Вучић.
Разговор са премијером Португалије Монтенегром
Председник Александар Вучић састао се са председником Владе Републике Португалије Луисом Монтенегром, током седмог Самита Европске политичке заједнице у Копенхагену.
Вучић са Рутеом о улози Србије у очувању стабилности и мира
Председник Вучић изјавио је да је имао врло добар и отворен разговор са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом у Копенхагену током седмог самита Европске политичке заједнице и да су посебно размотрили ситуацију на Западном Балкану и улогу Србије у очувању стабилности и мира у сложеним околностима у којима живи српски народ, а посебно на Косову и Метохији.
„Врло добар и отворен разговор са Марком Рутеом о свим важним питањима актуелног безбедносног и геополитичког контекста Европе и кризних региона у којима и даље трају сукоби“, написао је Вучић на Инстаграм налогу.
Вучић је претходно разговарао са немачким канцеларом Фридрихом Мерцом и са председником Владе Републике Португалије Луисом Монтенегром.
Вучић се састао са Мерцом у Копенхагену
Председник Србије Александар Вучић састао се са немачким канцеларом Фридрихом Мерцом, током седмог Самита Европске политичке заједнице у Копенхагену.
Рекао је да је састанак са канцеларом Мерцом био конструктиван и врло садржајан и да су разговарали о кључним правцима билатералних односа, економске сарадње и регионалне стабилности.
„Разменили смо мишљења и о главним тачкама агенде Самита Европске политичке заједнице и размотрили приоритетне теме као што је интензивирање дијалога и дипломатских напора свих важних актера на међународној политичкој сцени у циљу налажења одрживих решења за актуелне изазове“, написао је Вучић на Инстаграму.
Нагласио је да Србија изузетно цени сарадњу са Немачком, уз опредељење за отворен дијалог и заједничке пројекте који стварају реалне користи за грађане обе земље.
„Поновио сам да јединствен приступ и узајамна подршка могу додатно да оснаже стабилност региона и убрзају неопходне реформе. Истакао сам да Србија остаје посвећена наставку јачања сарадње са Немачком, као и конкретним корацима које ћемо предузети како бисмо унапредили наше партнерство“, додао је Вучић.
„Верујем да ће Самит утемељити место Србије у мрежи европских иницијатива“
Председник Александар Вучић изразио је уверење да ће седми Самит Европске политичке заједнице у Копенхагену донети нову динамику у регионалној сарадњи и да ће још снажније утемељити место Србије у европским иницијативама које доносе корист грађанима.
Вучић је у објави на Инстаграму навео да је на Самиту, на којем учествује заједно са лидерима европских земаља, потврђена посвећеност дијалогу, миру и стабилности.
“Верујем да ће овај самит донети нову динамику у регионалној сарадњи и да ће још снажније утемељити место Србије у мрежи европских иницијатива које доносе опипљиву корист нашим грађанима“, истакао је Вучић.
Председник Вучић учествује у дискусији „Безбедност и отпорност“
Председник Србије Александар Вучић учествује у дискусији „Безбедност и отпорност – традиционалне и нове претње“, која се одржава у оквиру седмог по реду Самита Европске политичке заједнице у Копенхагену.
Председник Француске Емануел Макрон и премијер Албаније Еди Рама су копредседавајући дискусије за округлим столом.
Учесници, осим председника Вучића, јесу и председник Владе Краљевине Шведске Улф Кристерсон, председник Литваније Гитанас Науседа, председник Румуније Никушор Дан, премијер Шпаније Педро Санчез, председник Владе Јерменије Никол Пашињан, председница Молдавије Маја Санду, председница Владе Кнежевине Лихтенштајн Бригита Хас, генерални секретар Савета Европе Алан Берсе и Каја Калас, потпредседница Европске комисије и висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност.
Током овог скупа одржаће се неколико дискусија за округлим столом усмерених на различите аспекте безбедносне ситуације у Европи, укључујући традиционалне и хибридне претње, економску сигурност и миграције.
Вучић ће се затим састати са канцеларом Немачке Фридрихом Мерцом, председником Владе Републике Португалије Луисом Монтенегром и генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом.
Такође, разговараће и са премијерком Италије Ђорђом Мелони и председником Француске Емануелом Макроном.
Вучић захвалио премијерки Данске на дочеку
Председник Александар Вучић, који учествује на 7. Самиту Европске политичке заједнице у Копенхагену, захвалио је председници Владе Краљевине Данске Мете Фредериксен на срдачном дочеку.
“Захвалан сам и на прилици да у њеној гостољубивој земљи представљам нашу Србију“, навео је Вучић на Инстаграму по доласку на Самит.
“Осим важних тачака агенде попут иницијатива у борби против наркотика које су поднели премијерка Италије Ђорђа Мелони и председник Француске Емануел Макрон, имаћемо за нас изузетно важне билатералне сусрете са немачком канцеларом Фридрихом Мерцом, генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом, португалским премијером Луисом Монтенегром, као и још много важних састанка, а онда се враћамо у Србију да решавамо проблеме око НИС-а“, рекао је Вучић.
„Разговарао сам са Пленковићем о НИС-у“
Председник Александар Вучић изјавио је у Копенхагену да је разговарао са хрватским премијером Андрејом Пленковићем о Нафтној индустрији Србије, и да он разуме тежину ситуације, али да су за то пре свега надлежни Руси и Американци, а не Европа.
Вучић је по доласку на Самит Европске политичке заједнице новинарима рекао да ће и данас на скупу разговарати о америчким санкцијама НИС-у и са другим лидерима.
„Причао сам са хрватским премијером још синоћ. Причао сам са Андријом Пленковићем. Он добро разуме тежину позиције у којој се Србија налази, јер после извесног времена ви дефакто остајете без рафинерије. То није само питање увоза нафте, то је питање и финансијских санкција. Пошто сам слушао људе који говоре како немамо домаћу банку, имамо домаћу банку“, рекао је Вучић на питање новинара да ли ће искористити прилику да разговара о НИС-у и са хрватским премијером, али и са бројним другим лидерима који су ту.
Вучић је рекао да за разлику од претходног периода имамо успешну домаћу банку са минималним НПЛ-овима или ненаплативим кредитима – Банку Поштанску штедионицу.
„И она ће свакако остати последња, али проблем је да имамо и друге домаће банке приватне које раде са НИС-ом, али нико неће да остане да ради под америчким санкцијама и да ризикује америчке санкције, јер је то крај банки. Дакле, не можете због једне компаније да изгубите све банке, просто је то немогуће. Али толико када људи не знају шта говоре и како говоре и биће много проблема, биће много проблема у сваком смислу, али те проблеме ћемо да решавамо. Мало овде колико можете да разговарате, али нису овде сасвим надлежни, надлежни су Руси и Американци, тако да са њима морамо да разговарамо“, навео је Вучић.
„Надам се већем увозу гаса из Азербејџана у будућности“
Председник Александар Вучић изјавио је у Копенхагену, где ће бити одржан Самит Европске политичке заједнице, да нема ограничења када је реч о сарадњи Србије и Азербејџана и изразио наду да ћемо у будућности моћи да увозимо више гаса из гасоводâ ТАП и ТАНАП.
„Ми смо велики пријатељи са Азербејџанцима и већ смо потписали уговор о потрошњи гаса и повећали смо обим гаса за Србију и гасне капацитете које ћемо купити од ваше земље“, рекао је Вучић по доласку на Самит на питање новинара из Азербејџана како та земља и Србија могу да прошире енергетску сарадњу како би допринели енергетској безбедности целе Европе.
Вучић је рекао да градимо све што је потребно како бисмо добили више азербејџанског гаса.
„Надамо се да ћемо у будућности моћи да увозимо више из ТАП-а и ТАНАП-а и градимо све потребне објекте како бисмо то добили. Нема ограничења, нема граница за било какву врсту сарадње и колаборације са Азербејџаном“, истакао је председник Србије.
„Пред Србијом напоран и успешан дан у Данској“
Председник Александар Вучић поручио је из Копенхагена да ће се држава постарати да обезбеди уредно снабдевање свим дериватима нафте да грађани пристојно, добро и нормално живе, и изразио уверење да ће Србија успети да сачува сва своја пријатељства и партнерске односе.
Вучић је у видео-објави на Инстаграму навео да га брине ситуација око америчких санкција НИС-у, чија је примена одложена до 8. октобра, и захвалио грађанима Србије на бризи коју показују због НИС-а.
“Оно што ме брине и то хоћу да поделим са вама, драги грађани Србије, јесте НИС и санкције НИС-у од 8. октобра, али оно што желим да вам кажем, то је, пре свега хвала због бриге коју показујете, због решења која нудите, јер увек, ма колико ми мислили да смо кроз све прошли, зато понекад погрешим када кажем да је немогуће да се пронађе нешто што нам није пало на памет. Хвала вам на томе што бринете, а моје је да кажем да ћемо се ми постарати да Србија има уредно снабдевање свим дериватима нафте да људи пристојно, добро и нормално живе и верујем да ћемо успети да сачувамо сва своја пријатељства и све партнерске односе“, истакао је Вучић.
Додао је да не може да истовремено одговара онима који свакодневно критикују због нечега што су, како је рекао, они оставили у аманет.
“Хоћу да их радом, борбеношћу и огромним трудом победимо, а не само празном критиком“, казао је Вучић.
Навео је да је пред Србијом напоран и успешан дан у Данској, где ће имати низ важних сусрета и разговора.
“Копенхаген је, шест сати ујутро. Верујем, напоран и успешан дан пред Србијом овде у Данској. Као и увек, једва чекам да се вратим у моју Србију“, навео је Вучић.
Додао је да ће учествовати на Самиту Европске политичке заједнице, као и да ће имати важне разговоре са шефом НАТО-а Марком Рутеом, канцеларом Немачке Фридрихом Мерцом, португалским премијером Луисом Монтенегром…
“То су одвојене билатерале, већ сам имао и имаћу додатно сусрет и разговоре са Ђорђом Мелони и Емануелом Макроном, председником Француске, нашим пријатељем. И још много, много важних разговора. Напоран, али верујем, добар и успешан дан за Србију“, навео је Вучић у објави на Инстаграму.
Током боравка у Краљевини Данској, председник Вучић састаће се и са бројним европским лидерима, између осталих са канцеларом Савезне Републике Немачке Фридрихом Мерцом, председником Владе Републике Португалије Луисом Монтенегром и генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом.
Уочи Самита Европске политичке заједнице, председник Вучић је присуствовао свечаној вечери коју су дански краљ Фредерик и краљица Мери приредили за учеснике.
Седми састанак Европске политичке заједнице окупља лидере са целог континента, који ће се усредсредити на то како ојачати Украјину, општу безбедносну ситуацију у Европи и како учинити Европу јачом и безбеднијом у тренутној геополитичкој ситуацији.
Скуп је почео у 10 сати, а након пленарне седнице биће одржано неколико дискусија усмерених на различите аспекте безбедносне ситуације у Европи, укључујући традиционалне и хибридне претње, економску сигурност и миграције.
Најављено је да ће председник Вучић учествовати на округлом столу „Безбедност и отпорност – традиционалне и нове претње“.
ЕУ ће на скупу представљати председник Европског савета Антонио Коста, који ће копредседавати састанку заједно са премијерком Данске Мете Фредериксен.
Међу учесницима су председник Француске Емануел Макрон, премијер Шведске Улф Кристерсон, премијер Шпаније Педро Санчез, председница Молдавије Маја Санду, председник Румуније Никушор Дан, премијер Јерменије Никол Пашињан, премијер Албаније Еди Рама, висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност Каја Калас и многи други.
Састанак Европске политичке заједнице одржава се дан након неформалног састанка Европског савета.
Европска политичка заједница основана је у Прагу 6. октобра 2022. године као одговор на инвазију Русије на Украјину и окупља званичнике из 44 европске земље, укључујући и земље које нису чланице ЕУ.
Скуп је платформа за неформални политички и стратешки дијалог, окупљајући европске шефове држава или влада са лидерима кључних европских и међународних институција.
Европска политичка заједница има за циљ да негује политички дијалог и сарадњу ради решавања питања од заједничког интереса, јачање безбедности, стабилности и просперитета европског континента.