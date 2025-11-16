Вучић на седници Владе: До наредне недеље морамо да донесемо одлуку о НИС-у, желим да по сваку цену избегнемо конфискацију
Ванредна седница Владе о НИС-у одржана је у Палати Србија. До наредне недеље морамо да донесемо одлуку и да имамо решење за НИС, надам се да ће азијски и европски партнери са којима руски партнери разговарају прихватити да преговарају о власништву, што би значило да можемо ОФАК да обавестимо заједничким писмом, рекао је председник Александар Вучић на седници Владе. Уколико Руси не успеју да се договоре са својим партнерима око цене, Србија ће понудити бољу цену за руски део НИС-а, навео је Вучић.
Мацут: Влада ће заседати на дневном нивоу, имамо кризну ситуацију првог степена
Премијер Ђуро Мацут изјавио је на седници Владе поводом актуелне ситуације са НИС-ом да ће Влада заседати на дневном нивоу због тога што је у Србији, како је навео, кризна ситуација првог степена.
„Ми морамо да одржимо стабилност како државног система у смислу јавних служби и свега што се тиче јавне дневне оперативности, а свакако ћемо радити на томе да одржимо и динамику у Влади. Заседаћемо у овој ситуацији, која је заиста кризна ситуација првог степена, и на дневном нивоу као што сте и предложили“, рекао је Мацут.
Он је захвалио председнику државе Александру Вучићу на сагледавању ситуације у којој се Србија налази, као и ресорним министрима.
Председница Скупштине Србије Ана Брнабић на седници је рекла да уколико је потребан ребаланс буџета, парламент ће промптно реаговати. Председник државе Александар Вучић надовезао се на изјаву Брнабићеве, рекавши да сматра да то сваки грађанин Србије разуме и да то морају да разумеју и „они који другачије мисле“.
„Они, видим, траже само национализацију, национализацију. Наша политика је другачија. Наша политика је партнерска и пријатељска. Са Руском Федерацијом морамо да чекамо последњи тренутак“, нагласио је Вучић.
Колике су оперативне резерве Нафтне индустрије Србије
Председник Вучић рекао је да оперативне резерве Нафтне индустрије Србије садрже 7.200 тона бензина, 33.000 тона дизела, 3.800 тона керозина, док како је истакао Војска Србије има 15.000 тона тако да за авионе нико не би требало да брине.
Истакао је да ван онога што су оперативне резерве постоји 50.340 тона бензина, 92.654 тоне дизела, 8.128 тона течног нафтног гаса, 20.000 тона керозина, 84.000 тона сирове нафте и додао да у обавезним робним резервама држава има 19.145 тона бензина, 188.000 тона дизела и више од 68.000 тона мазута, као и ЕПС плус око 60.000.
Вучић је замолио да градови Врбас, Јагодина, Београд почну да плаћају рачуне топланама и да се не играју тиме, како је рекао, „да ово држи ова партија, ово држи она партија, држава у држави“.
Директору Србијагаса Душану Бајатовићу наложио је да се због ситуације са гасом уради оно што није урађено у претходних пет година.
„Завршите коначно гас за Ваљево, завршите гас Александровац-Тутин и од Лесковца до Врања, јер нам је потребан интерконектор и са Северном Македонијом и онда бисмо могли у будућности да обезбедимо више гаса. И не интересује ме ко шта има против тога“, рекао је Вучић.
Вучић: Разговараћу са руским партнерима, прихватићемо и вишу цену
Председник Вучић изјавио је да уколико Руси не успеју да се договоре са својим партнерима око цене, Србија ће понудити бољу цену за руски део НИС-а указујући да не жели да дође до конфискације и отимања било чије имовине
„Па и да преплатимо, али нећу да никоме ништа отимамо. Али Нафтна индустрија и рафинерија морају да раде, и морамо да обезбедимо свим грађанима пуну снабдевеност. За обичне људе порука да не морају да брину, ништа неће осетити, бар још 30 дана, али држава дубински трпи,“ рекао је Вучић.
„По сваку цену да избегнемо конфискацију имовине било коме“
Председник Вучић је рекао да жели да по сваку цену избегнемо конфискацију и отимање имовине било коме.
Истакао је и да је неопходно да се убрза свака врста евентуалне трансакције са Русима, односно да Руси са својим партнерима убрзају ту трансакцију.
„Уколико се они не договоре око купопродајне цене, мој вам је предлог да размотрите да ми понудимо бољу цену“, рекао је Вучић и додао да су за Србију потребни и разговори са свим финансијерима. Како је навео, ако не буде другог решења, ма колико да кошта, Србија мора то да плати.
„Наћи ћемо новац. Разговараћемо и са Европљанима и са свим другима“, навео је председник и обраћајући се гувернерки Народне банке Србије Јоргованки Табаковић казао да ће, уколико буде потребно, морати да изведу и „специјалну операцију“ о којој се недавно разговарало.
„Уколико је потребан додатни новац за бензин и дизел, ићи на ребаланс буџета“
Председник Србије затражио је од Владе Србије да изађе пред Скупштину са ребалансом буџета уколико је то потребно за куповину додатног бензина и дизела.
Вучић је, обраћајући се министру финансија Синиши Малом, рекао да разуме његову нервозу, али да је потребно сагледати све и купити бензин, што је могуће пре.
Према његовим речима, за бензин је потребно 60-65 милиона, док је за додатни дизел потребно још 40 милиона. „Ако ти треба ребаланс за то, сазовите Скупштину, идите на ребаланс, ванредне су околности, нема човека у Србији који то неће да разуме. Само да за сваки случај имамо у резерви довољно“, рекао је Вучић обраћајући се Малом.
Вучић је појаснио да су Американци дали рок за успостављање другачијих односа у власништву НИС-а, односно промене власничке структуре до фебруара и истакао да не омогућавају у међувремену да Србија користи Јанаф.
„Немојте да заборавите да су Хрвати сат времена пре него што су уопште уведене санкције прекинули било какав доток нафте. Ни секунда нису хтели да ризикују свом поузданом партнеру, а од нас су живели, од нас зарађивали 45 до 50 милиона евра сваке године. Ни минут нису желели да ризикују било шта. Ми све време ризикујемо због односа који имамо према Русима“, навео је Вучић.
„И банке су нам угрожене због НИС-а“
Председник Вучић рекао је да су нам угрожене и банке због ситуације у вези са НИС-ом, те да је добио рок од седам, осам дана али да после тога ситуација мора да буде решена.
„Ја сам разговарао са америчким званичницима и упозорили су ме на опасност у нашим финансијским институцијама. Молио сам за још 7, 8 дана. Мислим да сам то успео да добијем. Добићу потврду данас. Никада то не могу да добијем званично, али до сада су Американци поштовали и оно што усмено договоримо“, рекао је Вучић.
„До наредне недеље морамо да донесемо одлуку и да имамо решење за НИС“
„До наредне недеље морамо да донесемо одлуку и да имамо решење за НИС, надам се да ће азијски и европски партнери са којима руски партнери разговарају прихватити да преговарају о власништву, што би значило да можемо ОФАК да обавестимо заједничким писмом“, рекао је Вучић.
Одлука о НИС-у мора бити донета у наредних седам дана, рафинерија мора да ради и НИС мора да ради, хоћу до крајњих граница да исцрпимо све могућности, истакао је Вучић.
Вучић: Резерви имамо доста и није време за панику, али морамо да водимо рачуна
Председник Србије Александар Вучић рекао је да су пре свега захваљујући томе што је он разговарао са Американцима, и молбама, санкције померане из месеца у месец.
„И ми смо се навикли на то. Упозоравао сам да се то више неће понављати, страдали смо, али грађани немају ништа од тога. Санкције се 37 дана ефективно спроводе против Србије и никога није болела глава, ни привреду ни грађане. Негде смо се припремили добро. Храна нам је на 100 одсто, имамо резерве горива, војска је створила резерве дизела, и ако буде потребно, замолићу да уступи део резерви за цивилне потребе“, рекао је Вучић.
Председник подсећа да је још пре две године тражио да се попуне резерве.
„Оне нас неће спасити, јер када људи виде да када камион касни у две пекаре, биће проблем. Наше здравство је 100 одсто на дизелу, то је оно што сам причао о војним резервама, ако дође до тога ићи ће тамо. Резерви имамо доста и није време за панику, али морамо да водимо рачуна. Не можемо све да испразнимо, јер ће доћи до неравнотеже у снабдевању“, рекао је Вучић.
Председник је рекао и да проблема може да буде са керозином, без кога авиони не могу да лете.
„Американци су дали рок за промену власничке структуре до фебруара, али нам онемогућавају да користимо Јанаф. Хрвати нису хтели да чекају ни секунд и да ризикују било шта већ су прекинули доток нафте преко Јанафа“, рекао је Вучић.
Мали: Дошао крајњи тренутак, морамо да мислимо о себи
Министар финансија Синиша Мали истакао је да Србија једноставно нема избора када је реч о ситуацији са Нафтном индустријом Србије.
„Нама ситуација са НИС-ом угрожава све – раст, кредитни рејтинг… Ова ситуација угрожава перспективу, долазак нових инвеститора. Ја знам да председник Србије Александар Вучић зна то, али без обзира на његове моралне обзире, морамо да размишљамо о себи. Знам да многи мисле као и ја, али не знам зашто то не говоре. Вучић је у последњих неколико месеци радио све како су наши пријатељи рекли да се ради, и у свему смо их подржали, али то није имало резултата“, рекао је Мали.
Подвукао је да је Русија у Србији, када је у случају НИС, већ 17 година.
„Нису се удостојили и понудили да решење траже заједно са нама. Ми морамо да размишљамо о себи, крајњи тренутак је дошао. Свима смо дали шансе, имали обзира према свима. Ако дође до тога да се продаје, а ако неки Арапи неће то да прихвате, ми онда морамо да понудимо већу цену. Све ћемо угрозити ако не урадимо то… Да преузмемо ствари у своје руке“, навео је Мали.
Ђедовић Хандановић: Желимо да заштитимо наше интересе
Наше резерве су очуване јер смо их повећавали, спремајући се за непредвидиве ситуације, рекла је министарка енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић.
„Међутим, ми резерве морамо да чувамо. Водити ресор енергетике у условима санкција НИС-у је готово немогуће, и ја сам као министарка спремна да поднесем оставку. Без рафинерије у Панчеву нама нема живота, времена више нема, можемо да чекамо још три или четири дана, не више од тога, јер дотока нафте нема и рафинерија ће стати“, рекла је Ђедовић Хандановићева.
Министарка је рекла да не мисли да треба да активирамо у великој мери резерве, јер је то и трошак за државу.
„Ја вас молим за одлуке на дневном нивоу, свесна да су те одлуке тешке и за државу и за наше грађане. Желимо да заштитимо интересе и државе и наших грађана и надам се да ће и наши партнери имати разумевање за то“, рекла је министарка.
Министарка енергетике: Спремна сам да поднесем оставку
„Морамо да доносимо тешке одлуке јер треба да будемо свесни тешке ситуације у којој се налазимо и молим да Влада заседа на дневном нивоу, времена нема“, рекла је министарка Дубравка Ђедовић Хандановић на седници Владе.
„Ми морамо да предузимамо мере и, као што сам и јуче рекла у свом обраћању, морамо да доносимо тешке одлуке и треба да будемо сви заједно спремни на то, јер треба да будемо свесни пре свега тешке ситуације у којој се налазимо. Зато вас молим да Влада заседа на дневном нивоу, уколико је то неопходно, и да на дневном нивоу доносимо одлуке, јер времена немамо“, рекла је министарка.
Ђедовић Хандановићева је подсетила да је НИС под санкцијама САД од 9. октобра ове године и да је више пута продужавана лиценца за рад захваљујући напорима и дијалогу који смо имали са више страна.
„Међутим, од 9. октобра санкције су наступиле и јуче смо добили веома јасну поруку из САД да мора доћи до трајне промене власништва, односно изласка руских акционара из компаније НИС и да имамо три месеца да се та трансакција заврши, а пре него што буде договорена да америчка влада треба и да одобри“, истакла је она.
Министарка је рекла да Србија 37 дана није добила кап нафте из Јадранског нафтовода.
„Обавештавам вас да је водити ресор енергетике немогуће у овим условима, спремна сам да поднесем оставку јер не видим начин на који можемо да превазиђемо ситуацију“, рекла је она.
Без рафинерије у Панчеву нема нам живота, дотока сирове нафте неће бити, рекла је министарка.
После одлуке америчке администрације да НИС-у не дозволи наставак рада, у Палати Србија заседа Влада Србије.
На позив премијера Ђуре Мацута присуствује и председник Србије Александар Вучић, а позвани су и сви директори јавних предузећа.
Седница Владе Србије одржана је у Палати Србија. Тема седнице је била одговор америчког ОФАК-а на захтев НИС-а.
На седницу су позвани и сви директори јавних предузећа.
Седници Владе присуствовао је и председник Србије Александар Вучић.
Министарка енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић рекла је јуче да од америчких партнера нисмо добили ни дан да НИС може да настави пословање. Добијено је одобрење за преговоре о власништву које важи до 13. фебруара, а грађани треба да швате да је немогуће да се за „седам дана“ промени власништво, навела је министарка.