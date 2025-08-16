Вучић најавио нове мере за седам до 10 дана и навео колико ће коштати основне животне намирнице
Какве год мере да су доношене, увек би они који стварају огромне профите нашли начин да преваре грађане и државу, али овог пута неће моћи, поручио је председник Александар Вучић
Председник Александар Вучић најавио је да ће за седам до 10 дана бити донете мере којима ће бити обезбеђен бољи живот и стандард за грађане, али и бољи услови за произвођаче и добављаче.
Вучић је у видео-снимку објављеном на Инстаграму нагласио да су то важне мере и изразио уверење да ће донети добре резултате за Србију.
„Драги народе, какве год мере да смо доносили, увек би они који стварају огромне профите нашли начин да преваре и вас и државу. Овог пута неће моћи, јер смо се досетили да урадимо дубинске, суштинске, дуготрајне и краткорочне мере којима ћемо да обезбедимо бољи живот и стандард за грађане Србије, боље услове за наше произвођаче, оне који јесу добављачи за велике трговинске ланце и да спустимо хиперинфлаторни притисак од којих проблема има свака од нас и свака наша породица“, рекао је Вучић.
Показао је поједине основне животне намирнице истичући да ће захваљујући новим мерама оне коштати мање него до сада.
„Ово уље кошта око две стотине динара. Уколико ми постигнемо оно што је наша намера, она неће бити преко 160-170 динара. Ово млеко, литра, је око 155 динара. Оно вас неће коштати више од 130 динара“, навео је Вучић.
Показао је и шећер, који кошта 112 динара и истакао да он не сме да пређе 100 динара „уколико ми свој посао урадимо“.
Додао је и да је килограм кулена коју је показао 2.600 динара.
„Одлично. Али мало ко може себи да приушти килограм од оних који имају нижа примања. А ако би та цена ишла на тек нешто изнад 2.000 динара, онда би многи наши људи који имају мање плате и ниже пензије могли то себи да приуште. И моћи ће. Ова кафа је скоро 500 динара, 490 динара 200 грама. Може и мора да иде на ниже“, додао је Вучић.
На крају је показао домаћи кромпир, којег, како је истакао, „имамо свуда“.
„Најпознатији, најбољи Ивањички кромпир. 100 динара. Сигуран сам да трговци могу да зараде, иако је он 80 или 85 динара, да свака породица у Србији може да приушти добар, квалитетан и најбољи европски кромпир“, навео је Вучић.
Вучић је поручио да се све то ради за грађане Србије.
„Све ово што радимо, радимо и боримо се за вас, грађане Србије. Очекујте за седам до 10 дана велике, важне мере и сигуран сам добре резултате за нашу земљу“, нагласио је Вучић.