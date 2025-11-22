Вучић о НИС-у: Разговарао сам са Американцима, желе да виде детаље уговора – за 48 сати више информација
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је ноћас разговарао са Америкацима о НИС-у и да ће у року од 48 сати изнети више информација о томе. Вучић је истакао да грађани не морају да брину јер је та брига, како је рекао, на држави.Председник Вучић је поновио да је непријатељско преузимање руског удела у НИС-у последња опција за нашу земљу.
„Американци желе да виде све детаље уговора, а то није могуће после пет дана. Нама је лиценца потребна колико јуче, јер ако је не добијемо, рафинерија стаје. Грађани ни то неће осетити, јер смо обезбедили резерве. Али осетиће држава“, рекао је Вучић новинарима током обиласка сајма Винске визије Отвореног Балкана.
Најавио је да ће поново разговарати и са Американцима и са другима. „Биће тешко али даћу све од себе“, истакао је Вучић.
Говорећи о праву прече куповине, Вучић каже да ми као мањински власник увек имамо право прече купивне, али је овде проблем што се не ради о добровљној продаји.
„Нама говоре о праву прече куповине они који су извршили право прече продаје. То је било 100 одсто у српским рукама. Онда су продали 56,15 одсто Русима, а онда су продали и малим акционарима још 14 процената не би ли се некоме додворили пред неке изборе“, рекао је Вучић.
„Надам се да ће ЕУ осудити антисрпске, антисемитске и фашистичке повике у Европи“
Председник Вучић изјавио је, поводом поклича „За дом спремни“ који су се поново чули у Хрватској, да је ужаснут бујањем фашизма у савременој Европи и изразио је наду да ће ЕУ осудити такве повике у срцу Европе.
„Надам се да ће ЕУ да осуди и антисрпске и антисемитске и фашистичке повике у срцу Европе“, рекао је Вучић новинарима на питање да прокоментарише то што су се у Осјеку на Томпсоновом концерту поново чули повици „За дом спремни“.
Истакао је да што се тиче Срба, како је рекао, код нас фашизам никада није имао прођу и никада је неће имати.
„То са поносом могу да кажем“, нагласио је Вучић, приликом обиласка излагача на сајму Винска визија Отвореног Балкана.
На питање новинара да ли су на сајам Винска визија Отвореног Балкана позвани винари из Хрватске, Вучић је рекао да Хрватска не припада Отвореном Балкану, али да нема ништа против да учествују и да би се томе и обрадовао.
Вучић је рекао да ће ангажовати најбоље адвокате како би тужио поједине светске медије који су га довели у везу са афером „Сарајево сафари“ и да очекује да ће то бити учињено у наредних 15 дана.