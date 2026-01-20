Вучић: Пандорина кутија отворена кад су многе земље признале Косово
Председник Србије Александар Вучић поручио је данас, на панелу „Обликовање економског идентитета Евроазије“ у оквиру Светског економског форума у Давосу, да је Пандорина кутија отворена када су многе западне земље признале Косово, што данас, каже, сви заборављају.
„Некада су сви имали своју Пандорину кутију, али је права Пандорина кутија отворена са питањем Косова, када су многе земље света, нарочито западног света, признале независност Косова, говорећи да је то било због хуманитарне катастрофе коју су наводно изазвали поступци српских власти, али ту исту аргументацију данас користе сви други, заборављајући како је све то почело“, рекао је Вучић.
Зато, каже, није оптимиста, јер је све више регионалних и локалних сукоба него икада.
„Не постоји никаква сигурност, извесност, чак ни у заливу, што није био случај до пре неколико месеци“, приметио је Вучић.
Уверен је да разилажење ЕУ и САД неће бити привремени проблем, већ да ће потрајати дуже време, а да ће на крају сви морати да плате неку цену.
Вучић је констатовао и да смо сведоци великих промена у савременом свету и да постоје само два пута. Један је припадати великим новим империјама, а други штитити даље свој суверенитет и независност, опција коју ће, како је навео, засигурно одабрати грађани Србије.
„Сви знамо да смо из малих земаља, по броју релативно малих народа. Верујем да ћемо у будућности бити важнији. Мораћемо да сарађујемо, да заједно радимо у данашњем свету где се суочавамо са ситуацијом без правила, где велика риба гута мању, где то чак и не крију, већ то раде сасвим отворено, не поштујући резолуције и Повељу УН. Морамо да се бринемо о себи. Имате две школе: једна је припадати тим великим новим империјама и друга је даље штитити свој суверенитет и независност. Познајући људе у Азербејџану, Јерменији и Србији, знам да ћемо одабрати другу опцију“, рекао је на панелу на којем учествују и председници Азербејџана и Јерменије, Илхам Алијев и Вахан Хаџатурјан.
Он је истакао да ће Србија штитити свој суверенитет, територијални интегритет и независност. Додао је да Србија жели да сарађује са свима, али да на крају мора да чува свој национални интерес.
„Од велике важности је да радимо заједно, да спојимо своју судбину више него што је био случај у прошлости“, нагласио је Вучић.
Додао је да су земље Кавказа постале место сусрета Европе и Азије и да су све три земље чланице Европске политичке заједнице. Подвукао је да је због актуелне ситуације у свету битно повезивање у свим областима.
Вучић је казао и да се више нико не брине о мултилатерализму и да сви гледају националне интересе.
„Ако очекујете да ће Доналд Трамп сутра рећи да се слаже са Урсулом фон дер Лајен, то се неће десити. Шта ће бити последице? Доћи ће до преливања и сви ћемо се суочити са последицама. Зато је важна повезаност. Нисам оптимистичан, ступили смо у свет неизвесности и нисам сигуран да ћемо моћи то брзо да превазиђемо“, нагласио је он.