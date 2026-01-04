Вучић: Посебно забрињава даље наоружавање Приштине супротно Повељи УН
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да Србија има сложену и комплексну позицију у региону југоисточне Европе и додао да највише забрињава даље наоружавање Приштине, супротно повељи УН и Резолуцији СБ УН 1244.
Вучић је, након седнице Савета за националну безбедност, којом је председавао, казао да су Резолуцију 1244 де факто суспендовале велике западне силе и Турска.
„Нас посебно забрињава даље, супротно Повељи УН, наоружавање Приштине. Резолуција 1244 је суспендована де факто, иако није де јуре, де факто је суспендована од стране великих западних сила и појединих регионалних играча као што је Турска. Убрзано наоружавају Приштину, а посебну претњу безбедности, територијалном интегритету и суверенитету Србије представља алијанса или новостворени савез Приштине, Тиране и Загреба, који укључује и заједничку израду комплексних борбених система од возила четири пута четири до идеје за снажнија оруђа и оружје у будућности“, казао је Вучић.
Навео је да Србија то са пажњом прати и не само да прати, већ се припрема за одбрану од оних који већ отворено, а не прикривено, упућују претње нашој земљи.
„Верујемо да ће наша снага бити довољан фактор и да ћемо оно што нам је први циљ који смо задали себи, а то је очување мира и стабилности у Србији, успети и умети да остваримо“, истакао је Вучић.
Наводећи да је држава свесна сложености и комплексности позиције коју наша земља има у региону југоисточне Европе, Вучић је казао да ће та компликованост и комплексност наше позиције бити израженија, посебно имајући у виду чињеницу да се руши стари поредак у свету и да више никаква правила не важе.
После акције у Венецуели јасно је да међународни правни поредак и Повеља УН не функционишу, у свету доминира право силе, право јачег и то је једини принцип савремене политике који данас у свету постоји, рекао је Вучић.
Он је рекао да реакције које стижу из света не значе много.
„Изразили ви неслагање или слагање резултат је исти, у свету доминира право јачег, а ко је јачи тај и тлачи. И то је једини принцип политике у свету данас. Најбољи пример за то су реакције европских званичника који имају ситне интересе када је реч о Мадуру, али истовремено се плаше шта ће сутра бити са Гренладом и европским јединством“, рекао је Вучић.
„Желимо пријатељство са Сједињеним Америчким Државама, али је наше да кажемо када постоји кршење међународног права“, навео је Вучић.
Народ Венецуеле је био уз нас, желим да се опораве и да граде своју земљу, додаје Вучић.
„Морамо да гледамо како себе да сачувамо и заштитимо, да градимо добре односе са Сједињеним Државама, да градимо добре односе и са нашим традиционалним партнерима, али морамо да знамо да ни од кога не очекујемо никакву милост и никакву помоћ, једино што можемо да очекујемо то је од себе, од онога што ми изградимо, од онога што ми урадимо“, каже Вучић.
Поновио је да је за нашу земљу важно поштовање Повеље Уједињених нација. „Јасно је шта је кршење Повеље УН и не може у односима између држава, унутрашњи правни поредак да има доминацију у односу на међународни јавни правни поредак“, навео је Вучић.
Истакао је да су то наши принципи или наши ставови којих смо се увек држали. „Ништа више од тога. Оно што је важно, то је да ми очекујемо наставак оваквих акција и од стране САД, али и од стране других држава. Јер ко ће сутра да каже, ако се то догоди на истоку Европе или у Азији, да је то по први пут и да је нешто противправно. Немојте да заборавите да су наши кубански пријатељи у тешкој ситуацији због одлука Венецуеле у вези са нафтом. Зауставила је испоруке нафте Куби и зато је изузетно тешка ситуација на Куби“, рекао је Вучић.
Вучић је нагласио да Венецуели не може нико да помогне осим њиховог народа.
„Милошевића су ухапсили да би комплетан Запад оправдао своје злочине против Србије“
Вучић је навео да је хапшење некадашњег председника СРЈ Слободана Милошевића било на Видовдан како би понижење било максимално и додао да је то једна од највећих срамота наше земље. Додао је да су Милошевића ухапсили да би оправдали своје злочине против Србије.
“Да би оправдали злочине против Србије, комплетан Запад, морали су да ухапсе Милошевића. Као што су ово поновили са Венецуелом на дан када су то изводили са Норијегом, 1990. године. Они воле да се играју тим бројевима, тако је и Милошевић морао да оде баш на Видовдан, да понижење буде највеће и максимално. Шта год неко мислио о Милошевићу, ми ту љагу и срамоту са свог образа, ми као народ никада нећемо моћи да оперемо. То је једна од највећих срамота коју смо себи причинили, где смо се обрукали као народ, а посебно као држава. Али тада су они тражили неку форму, измишљали су адхок трибунале, нису имали пуну контролу над свим судијама, али су имали пуну контролу у жалбеном поступку“, рекао је Вучић.
„У наредних годину и по дана удвостручићемо војне капацитете“
Вучић је рекао да ћемо наставити са опремањем и обуком војске, и да ће у наредном периоду наши војни капацитети бити значајно ојачани.
„Верујем да ћемо их удвостручити у наредних годину и по дана. Осим људских, које ћемо увећати за 30 одсто, све остало увећаћемо за 100 одсто. Један део средстава је из земље, а један део набављамо у иностранству. То је једини одвраћајући фактор. Морамо да се уздамо у себе. И да неки крену из региона на нас нико нам неће помоћи, морамо сами да се бранимо. Неће на нас да крене Америка, али ови из региона нису џабе правили те коалиције. Зато толику хајку воде и против мене и против наше војске. Онда вам је јасно шта је то што смо набавили и што ћемо набавити у наредном периоду. Поносан сам на наше специјалне јединице, али оне морају да имају још 700-800 нових припадника у наредном периоду. Ту су и полицијске јединице Жандармерија, САЈ и Бригада које заједно са војним јединицама чине језгро одбране наше земље“, рекао је Вучић.
Не постоји опасност од потенцијалног агресора, што не значи да неће постојати за неколико месеци, каже председник Србије.
„Наша војска има снажан одвраћајући фактор. У овом тренутку не постоји опасност од потенцијалног агресора, што не значи да нече постојати за три месеца или годину дана. Наша снага је недвосмислено већа и снажнија од потенцијалних агресора и сигурно је да у такву авантуру не би улазили“, каже Вучић.
„Очекујем прву нафту за Рафинерију до 15. јануара, Руси и Мађари да се што пре договоре“
Вучић очекује да најкасније до 15. јануара стигне првих 85.000 тона сирове нафте и да 17. или 18. јануара почне да ради Рафинерија, као и да крене да производи нафтне деривате од 25. или 26 јануара.
Позвао је руководства Гаспрома, НИС-а и Мађаре да заврше уговор у купопродаји што је могуће пре, да бисмо могли да изађемо из режима санкција.
Како је навео, у сваком случају ми имамо санкције над НИС-ом које се и даље надвијају над Србијом, као санкције кинеској компанији Линглонг која запошљава 1.300-1.400 људи у нашој земљи.
„Са тим морамо да се боримо и изборићемо се, а ја се надам и позивам људе из руководства Гаспрома, НИС-а и Мађаре, пошто сад је јасно да са њима преговарају, да заврше уговор у купопродаји што је могуће пре, да бисмо могли да изађемо из режима санкција и да би Србија могла да настави да расте“, истакао је Вучић.
О изборима у Србији: Очекујем победу, живи били па видели
Председник Вучић изјавио је да ће избори бити одржани ове године и да очекује победу и у Нишу и у Новом Саду.
Вучић је, одговарајући на питања новинара зашто не сме да шета по градовима Србије, рекао да очекује победу и у Нишу и у Новом Саду, где до пре неколико месеци победа актуелне власти није била могућа.
„У Нишу нисмо имали никакву шансу до пре три-четири месеца, од једном се све шире отварају прозори. У Новом Саду такође. Нисам видео никакву шансу за победу у Новом Саду, одједном се отворило једно крило, а друго помало“, рекао је Вучић. Он је указао да су ове године избори и да ће моћи да се сагледају резултати, уз опаску „живи били, па видели“.
Вучић је поново говорио о литијуму и рекао да је наступила борба око тога, јер су мислили да ће Рио Тинто у Србији то радити са кинеским партнером и да су западне силе улагале новац против тога, а да су против тога радили и проруски активисти, да је земља била притиснута са свих страна и да је Србија донела погрешну одлуку, коју је назвао „кретенском“.
Додао је и да су „блокадери“ успели да спусте стопу раста претходне године.
Извор: Тањуг, РТС