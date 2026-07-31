Вучић: Приштина покушава да наметне силу, ниједан терор није трајао довека
Председник Александар Вучић изјавио је да Приштина све време покушава да фалсификује историју и да, рушећи викендице оних који су били одани држави Србије, покушава да наметне силу на Косову и Метохији. Поновио је да ће избори бити расписани онда када надлежна институција то одлучи, на основу Устава, закона и потреба грађана.
Председник Вучић је на отварању стакленог видиковца „Каблар“ у близини Чачка, упитан о најави привремених приштинских институција да ће од 1. августа туристичке туре до манастира на Косову и Метохији моћи да воде само водичи које они одреде – рекао да терор Приштине траје, али да ниједан терор није трајао довека.
„Они су пре неки дан, када сам на оном обележавању пријема наших младих официра потпоручника у Војску Србије, када сам рекао да се поштује Устав и Резолуција 1244, и да се поштује Повеља Уједињених нација, они су рекли: ‘Вучић прети анексијом'“, изјавио је Вучић.
Како је рекао, Приштина је дошла у ту фазу, баш као и неки други, да сви који су за поштовање резолуција Уједињених нација и поштовање Повеље УН „нису нормални и да су сви агресори“.
„А да су нормални сепаратисти, да су нормални они који крше норме међународног јавног права, и да то треба да постаје неки нови узус, неки нови стандард, и то је то. Тако да, као што видите, то намећу и у Црној Гори, то намећу свуда. Хоће, наравно, да намећу силу и на Косову и Метохији, да руше викендице свих људи, посебно оних који су увек били одани држави Србији, дакле на све могуће начине“, рекао је Вучић.
На питање да ли је довођењем тешких машина за путеве код манастира Дечани угрожен сам манастир, Вучић је одговорио да стално то раде против манастира Дечани.
„Стално измишљају нешто ново. Кад су морали били да прихвате судске пресуде, јер им је од тога зависило све, у вези са Европљанима, Американцима и тако даље, на силу су то прихватили, чекајући нову прилику да малтретирају наше монаштво у манастиру Дечани“, навео је Вучић.
„Избори ће бити расписани по Уставу, закону и према потребама грађана“
Председник Вучић изјавио је да ће избори бити расписани онда када надлежна институција то одлучи, на основу Устава, закона и потреба грађана.
Вучић је тако одговорио на питање новинара да ли сада, пошто је одржана скупштинска седница о неповерењу Влади, нема процедуралних препрека за расписивање избора, када ће они бити расписани и од чега то зависи.
Поручио је да ће он противницима, ако победе, са своје стране честитати исте вечери.
„Само, хоћете ли ви то да урадите или не? Хоћете ли да признате резултат избора ако вам се он случајно не допадне?“, поручио је Вучић.
„У Србији није највиша цена горива у региону, за недељу дана биће иста или нижа“
Председник је рекао да није тачно да је гориво у Србији најскупље у региону, као и да би за још једну недељу са наставком смањивања акциза цена могла код нас да буде у просеку изједначена или нижа.
„Још једну недељу на овакав начин и бићемо изједначени или са нижом ценом“, рекао је Вучић на питање зашто је у Србији најскупље гориво у региону иако је држава смањила акцизе.
Вучић је рекао да је у Србији за два, три или четири динара скупље гориво него, на пример, у Црној Гори и у неким другим земљама и нагласио да није најскупље ни у региону, пошто је скупље и у Албанији и у Словенији и другим земљама.
„Али како год да окренете, тачно је, зато што смо увек имали високу акцизу. А немојте да сметнете с ума, ми имамо неке ‘ситне’ проблеме, знате – већ годину и по дана имамо санкције над НИС-ом, па се боримо да преживимо. А код нас је сад та разлика много мања него што је била. Раније је било 35-40 динара скупље гориво у Србији него у земљама окружења. Данас вам је од три до 15 динара скупље гориво него у оним земљама о којима ви говорите, а нећете да поменете оне где је то гориво скупље“, рекао је Вучић.
Каже да не треба заборавити да нам рафинерија није радила два и по месеца и то не нашом кривицом већ захваљујући томе што су Американци увели санкције Русима.
„Због тога, рецимо, а и милион других разлога, због тога што, рецимо, никада нисте рекли на вашој телевизији грађанима да је хлеб у Србији убедљиво најјефтинији, два пута јефтинији него, рецимо, у Црној Гори. Што им то никада нисте рекли?“, рекао је Вучић.
Како је истакао, та разлика ће се постепено смањивати, а држава од тога више неће имати зараду, јер ће акцизе, уколико се ратови у свету наставе, морати да буду смањене за 30 до 40 одсто.