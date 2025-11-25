Вучић: Рафинерија још није угашена, али је прешла на тихи ход; Престанак рада НИС-а донео би и секундарне санкције
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас у ванредном обраћању јавности да рафинерија НИС-а још није угашена, али да је прешла на нижи режим рада односно тихи ход и додао да имамо још четири дана до потпуног заустављања рада рафинерије ако не добијемо лиценцу од америчког ОФАК-а.
„Желимо да вас обавестимо да се рафинерија НИС-а налази у технолошком процесу такозване топле циркулације или да то преведем у неку врсту тихог хода, још није затворена, још није угашена, али је већ то нижи режим рада у односу на уобичајени“, рекао је Вучић на конференцији у Председништву.
Како је рекао, имамо још четири дана до потпуног заустављања рада рафинерије, уколико не дође до одобравања лиценце од стране америчког ОФАК-а односно америчке владе.
„Ми смо се надали и очекивали да ћемо јуче да добијемо ту лиценцу, међутим, разумели смо из бројних разговора које смо и ноћас и после поноћи по српском времену је шест сати мање на источној обали у Сједињеним Државама, у разговору са различитим америчким партнерима, дошли до закључка да постоји још ствари које они желе да чују, виде, добију, да би могли да разматрају и евентуално да донесу позитивну одлуку о давању оперативне лиценце за наредни период од 45 или 60 дана“, казао је Вучић.
Он је рекао да се обраћа данас јавности зато што се суочавамо са великим проблемима.
„А желео бих да као државно руководство, као људи који смо изабрани од стране грађана Србије односимо се на транспарентан начин, на одговоран начин према свом народу, према својим грађанима, да увек и у сваком тренутку кажемо истину и објаснимо људима шта је то што се тренутно догађа“, рекао је Вучић.
Он је подсетио да је већ у четвртак празник у САД – Дан захвалности.
„Дакле ми ћемо или данас или сутра можда моћи нешто да променимо, ако дође четвртак онда се рафинерија зауставља“, додао је Вучић.
Нафтна индустрија Србије (НИС) поднела је 18. новембра Канцеларији за контролу стране имовине (ОФАК) Министарства финансија САД нови захтев за издавање посебне лиценце којим се тражи омогућавање несметаног пословања компаније.
Претходном лиценцом од 14. новембра са роком важења до 13. фебруара 2026. године, одобрени су преговори акционара и других заинтересованих страна о промени власничке структуре НИС-а.
САД су увеле санкције НИС-у због већинског руског власништва 9. октобра.
Остало нам је још данас и сутра да покушамо да добијемо лиценцу за НИС
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да држава има времена још данас и сутра да покуша да обезбеди од Американаца оперативну лиценцу за рад Нафтне индустрије Србије (НИС), а да ће у супротном поред престанка рада рафинерије и целог НИС-а, наступити велики проблеми и озбиљне последице по функционисање земље.
Он је у ванредном обраћању из Председништву казао да ће уколико рафинерија нафте у Панчеву престане са радом, по проценама стручњака бити потребно 14 дана да се поново покрене.
„А ми вам кажемо свакако је то увек више од тога, рачунајте 20 и више дана, што значи да је извесно да до нове године, а питање је како би било и после, рафинерија не би радила“, рекао је Вучић.
Он се одбацио и наводе у појединим медијима да је Србији нуђен удео у гасном терминалу у грчком Александрополосу, а да Србија то није прихватила.
„РТС обмањује јавност. Лично сам понудио, то је моја идеја била, лично сам то урадио и у Александрополису и на сваком другом месту понудио да Србија постане власник удела у том грчкој гасном складишту, дакле, месту за долазак течног гаса, и никада то није на озбиљан начин ни разматрано“, казао је Вучић.
Престанак рада НИС-а донео би и секундарне санкције, довео у питање живот у Србији
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас говорећи о последицама престанка рада НИС-а да би то имало и тзв. секундарне или споредне санкције.
„Народна банка је добила упозорење, као и све пословне банке које раде са НИС-ом, да могу да постану предмет санкција. Ми тиме коначно и дефинитивно стављамо у опасност и наше пословне банке и нашу централну банку. То значи да може доћи до потпуне обуставе платног промета и услуга према становништву, престанка функционисања платних картица, престанку функционисања издавања кредита и свега другог. Лично сам у разговорима добио усмене гарантије Американаца да до понедељка, када је требало да се донесе одлука о оперативним санкцијама, да неће бити таквих санкција за Народну банку и за наше пословне банке“, рекао је он.
Додао је да је као што се види тај усмени договор функционисао и да ће сасвим извесно функционисати и данас и сутра, тако да нема угрожавања до тренутка док Американци не обавесте јавност о томе јесу ли одбили или прихватили.
„Уколико одбију, свакако ће нам између осталог због несташица различитих које нам прете бити угрожено функционисање здравственог система, пре свега хитне помоћи као нечега што је од суштинског значаја, за шта ћу вам рећи да смо се ми постарали да најмање до 15. јануара функционише без проблема. Затим, угрожавање снабдевања свих трговинских ланаца и снабдевања основним намирницама грађана Србије“, истакао је он.
Оценио је да нису у питању само нафта или нафтни деривати, него „рекао бих, цео живот у Републици Србији“.
Према његовим речима била би угрожена производња свих кључних ресурса, укључујући и производњу струје, што може изазвати несагледиве последице, како у привреди, домаћинствима, тако за сваког грађанина и на ове земље.
„Било би угрожено функционисање топлана у градовима и општинама, где може бити температура у кућама и становима нижа од очекиване, угрожена општа безбедност због ограничења или ниже могућности функционисања полиције и других органа, угрожено функционисање комплетног транспортног система Србије, како за робу, тако и за јавни превоз. Неминовност је повећања цене горива не због повећања цене на котацијама, ми верујемо да ћемо у петак да спустимо цене горива, јер су котације нешто ниже него прошле недеље“, рекао је он.
Нагласио је да смо ако не добијемо лиценцу, у великом проблему.
„Морате да рачунате да је НИС највећи велетрговац, да из НИС-а узимају мање пумпе, а и да они са којима они имају аранжмане од НИС-а узимају и онда иде у малопродају. Уколико морате да увозите нафтне деривате, дакле дизел и бензин, посебно бензин, дакле у том случају ти трошкови транспорта расту. То нам повећава инфлацију и доноси нам нове проблеме. То нам угрожава оно што је веома важно и повлашћену цену за пољопривреднике и за дизел, која је у овом тренутку 25 динара чак нижа од оне која је за све друге грађане. Дакле, реч је о огромној разлици, која није више 10 одсто, већ 12-13 одсто, са 204 на 179 динара“, рекао је он.
Све смо урадили да помогнемо руском инвеститору и да га задржимо овде
Председник Александар Вучић изјавио је данас да је Србија све урадила да помогне руском инвеститору у Нафтној индустрији Србије и да га задржи у Србији.
„Свако писмо упућено на ОФАК заједно са НИС-ом потписали смо и ми. Све што би Руси написали, потписали смо и ми. Нису нас баш много питали шта да напишу, свако смо потписали. Чак и оно што су они писали заједно са својим партнерима, нашим пријатељима, ми смо и то потписали. Сваки пут смо све потписали. Потписали смо и последње писмо упућено на ОФАК. ОФАК-у то није довољно. То су додатне гаранције од државе Србије“, казао је Вучић.
Додао је да је Србија имала до сада четири пута право прече куповине, укључујући и три пута током ове године, када се мењао удео у власништву НИС-а, што ниједном није искористила.
„Ниједном то нисмо урадили, пустили смо Русима да они продају Русима. Иако смо сваки пут имали ми право прече куповине, желећи да покажемо поштовање према руској страни, желећи да покажемо фер однос према њима јер не сматрамо да су санкције правичне, јер не сматрамо да су санкције фер елемент у међународној трговини и међународној економији“, казао је Вучић.
Додао је да је држава урадила буквално све да помогнем руском инвеститору, да га задржи овде и да му ниједан проблем не направи.
Немамо право стварног увида у свако пословање НИС-а,намерно то урадили 2008.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да држава нема право стварног увида у сваки уговор и у свако пословање НИС-а, зато што имамо мање од 33,3 одсто власничког удела, колико је од 2008. године потребно за то, већ 29,87 одсто.
Он је истакао да је неко када је продат НИС намерно уклонио могућност контроле и могућност стварне супервизије од државе.
Вучић је подсетио да је Србија 2008. године у року од три месеца од ратификације међудржавног споразума које је било у септембру 2008. године, већ у децембру те године имала купопродајни уговор између државе Србије и Гаспрома, по коме су они постали власници већинског удела у Нафтној индустрији Србије.
„Ми смо имали неких готово 45 одсто, међутим, једном од најпокваренијих и најглупљих идеја да се некоме додворе пред изборе, ми смо се одрекли више од 13 одсто у такозваном малом пакету акција које су узели неки фондови, које је добио део грађана Србије. Зашто сам ово рекао? Па ви морате да знате да по законима и међународним и домаћим ми немамо право стварног увида у сваки уговор и у свако пословање, зато што имамо мање од 33,3 одсто. То право стичете тек када имате удео у власништву 33,33 одсто. Ми имамо 29,87 одсто. Неко је намерно могућност контроле и могућност стварне супервизије склонио од нас“, рекао је Вучић.
Он је рекао да су санкције НИС-у резултат политичких притисака, али да на најбруталнији начин погађају грађане Србије иако се наша страна понашала више него фер доводећи себе у тешку позицију.
„Санкције које су уведене су увек, неко ће рећи, засноване на праву. Ми сматрамо, свакако – не у складу са међународно правним нормама и оне су резултат политичких притисака, а не резултат права, правде или било чега другог. И у то нема никакве сумње нажалост. Те санкције погађају на најбруталнији начин живот грађана Србије, али смо се и у тим условима ми понашали коректно, више него фер, дозвољавајући да себе доведемо у тешку позицију“, рекао је Вучић.
Уколико не добијемо лиценцу имаћемо довољно резерви до краја децембра
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће Србија уколико не добије лиценцу од америчког ОФАК-а имати довољно резерви до краја децембра, додајући да мазута има довољно за годину дана рада.
Вучић је навео да је НИС већ кренуо да троши своје оперативне резерве и да ће највећи део потрошити у периоду од 28. новембра до 1. децембра.
„Уколико не буде дотока нафте, сад причамо све под условом да не добијемо лиценцу од Американаца у наредних 35-36 сати, јер у четвртак није реално очекивати било какву одлуку, било шта, петак такође. Дакле, уколико не добијемо ту дозволу да Јанафом потекне нафта, остаће резерве НИС-а од 55.000 тона дизела и 50.000 тона бензина, што је за њихову малопродајну мрежу довољно, до негде, они процењују до краја децембра, ми нешто мање, до 27. и 28. децембра“, рекао је Вучић.
Објаснио је да ће тада, без обзира на планиран увоз других нафтних компанија, недостајати око 50.000 тона дизела.
„Ми као држава имамо 184.000 тона дизела и одмах ћемо ставити свим велетрговцима на располагање“, навео је он и додао да су разговарали са ОМВ-ом, МОЛ-ом, ЕКОМ-ом, који има своју рафинерију у Северној Македонији одакле ће да снабдевају део Србије.
Вучић је најавио и да сутра има разговор са премијером Мађарске Виктором Орбаном, додајући да је ОМВ вољан и способан да помогне.
Нагласио је да је веома битно да мали трговци по селима и насељима могу да снабдевају своје пумпе, како не би био угрожен равномерни развој земље.
„Дакле, наше резерве су велике као што видите и имамо 185.804 тоне дизела, повећали смо у претходне три године те резерве за чак 72 одсто. Имамо 19.172 тоне бензина. Бензин се иначе троши много мање у укупној потрошњи у односу између дизела и бензина 82 према 18,82 одсто потрошње у једној земљи“, рекао је Вучић.
Он је истакао да је добра вест да Србија има довољно мазута за годину дана, који се иначе неретко користи у ТЕНТУ и на другим местима и додао да многе топлане и даље раде на мазут.
„Уговорили смо додатних 35.000 тона евродизела, додатних 5.300 тона керозина. Платили све. Додатно смо уговорили 38.000 тона бензина и 20.000 тона дизела, који ће стићи током децембра и јануара месеца. За ову зимску сезону стање резерва мазута је три пута веће“, навео је председник.
Ако не добијемо лиценцу, од понедељка све банке неће радити са НИС-ом
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ако не добијемо оперативну лиценцу за Нафтну индустрију Србије од понедељка ниједна банка неће радити са НИС-ом.
Он је тако одговорио на питање шта ће се десити у случају да лиценца не стигне и ако уследе секундарне санкције за финансијске институције које послују са НИС-ом.
Вучић је рекао да је решење једино да нам Американци дају оперативну лиценцу.
„Иначе, не само наше банке, све банке у систему НБС, чим буде јасно да нисмо добили оперативну лиценцу, дакле, од понедељка следећег, сасвим извесно неће радити. Тако да је то велико питање за нас. Ја сада мислим да су шансе и после овог позива, пошто су и јавно чули моју реч 50-50 одсто, са 40-60 пре овога, док су сада шансе 50-50 одсто. И не молим их ја због себе, ја их молим због народа и грађана Србије. Никада нећу никога да молим било шта због себе. То радимо само због грађана Србије, због ове земље“, рекао је Вучић.
Казао је да ту има много више проблема од плаћања горива на пумпама.
„Како ћете да исплаћујете плате? Преко које банке? Имате 13.000 запослених. 34.000 само у Панчеву имате. Безброј проблема. А не морате да заборавите да још није решен проблем са Лукоилом који има лиценцу до 13. децембра само, то је још око 112 пумпи. Никад проблем један не долази, него их, како то наш народ каже, увек најмање три дођу један за другим“, рекао је Вучић.
Он је истакао да није наша мала земља заслужила да плаћа највишу цену нечијих сукоба, било чијих у свету – геополитичких, правних и других.
Ми смо војно неутрална земља и сарађиваћемо са ким хоћемо
Председник Александар Вучић изјавио је данас да је Србија војно неутрална земља, која сама бира са ким ће да сарађује.
Он је то рекао у Председништву, одговарајући на питање новинара да прокоментарише изјаву генералног секретара НАТО Марка Рутеа, који је рекао да Србија има суверено право да учествује у вежбама са кинеском војском, али да би се он „дистанцирао од Вучићеве сарадње са Кином“.
„Најбоље је да не сарађујемо ни са ким, најбоље је да нам други управљају. Пошто ћу увек да кажем, ‘ми поштујемо суверено право Србије да доноси одлуке, али бих се дистанцирао од Вучића кад сарађује са Кином. Али се не бих дистанцирао од Вучића кад има вежбе са НАТО-ом и Америком, али бих се дистанцирао ако било шта сарађује са Русијом или ако било шта сарађује са неким другим’… Ми смо војно неутрална земља и ми ћемо да сарађујемо с ким хоћемо“, констатовао је Вучић поводом Рутеове изјаве.
Како каже, и сам се дистанцира од НАТО-а и од свега што је НАТО радио 1999. године, додајући да се и српски народ дистанцирао од тога.
„Зато што желимо да добро сарађујемо са њима. Имамо посебно кроз КФОР. Срећни смо због врло професионалног односа које имамо са КФОР-ом. Имамо добре односе са НАТО-ом, наставићемо да имамо добре односе са НАТО-ом. Тако да хвала господину Рутеу што се дистанцирао од мене. Ја немам проблем са тим, учинио ми је услугу. Србија је слободна земља и суверена земља и остаће таква“, поручио је Вучић.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је његов предлог Влади Србије јуче био да се да још 50 дана да се пронађе нови инвеститор, односно купац за НИС и да се не иде одмах на национализацију што је влада и прихватила.
„То је био мој предлог и моја одлука. Тражио сам да се цела влада изјасни и они су то подржали, а не национализација одмах. Али после 50 дана, уколико не дође до стварања купопродајног уговора, ми немамо избора и ни тада нећемо да национализујемо одмах, већ имамо да уведемо своју управу и онда ћемо да понудимо највишу могућу цену и да платимо највишу могућу цену руским пријатељима“, рекао је он.
Додао је да Србија жели сваки успех руској страни у налажењу купца.
„Сваки успех им желимо. Не мешамо им се у избор. Волели бисмо да су нама прво понудили, шватили смо да је избор неко други. Нема проблема са тим, поштујемо, то је право власника да управља својим капиталом и својом имовином. После тога ми нећемо више имати никакву могућност, ни за шта нестаће нам земља буквално. Ми после тога морамо, уколико верујемо да ће се то догодити, и ми смо спремни да трпимо све последице наредних 50 дана. Спремни смо да трпимо да нам рафинерија не ради, да нам ништа не ради, јер ћемо се ми снаћи и обезбедићемо довољно снабдевање тржишта. Али ће то имати огромне последице по нашу земљу. Спремни смо то да урадимо, јер нећемо да национализујемо ни данас, ни сутра, ни прекосутра“, нагласио је он.
Навео је да су шансе да нам Американци дају оперативну лиценцу 40 одсто, а 60 одсто да не дају и да су веће шансе да нам не дају лиценцу у наредних 36 сати.
Вучић је још једном позвао ОФАК и САД да нам дају оперативну лиценцу наводећи и да су Американци тражили његову реч усмену и писану.
„Ја знам да они знају да када дам реч да та реч има веће значење него нечијих хиљаду потписа, а истовремено сам вам и написао у писму. Ма како га ко тумачио сасвим је јасно да ће Србија, да је Србија добро разумела, макар се не слагала са нечијом поруком, да то мора да поштује.
Али ми морамо да дамо одређени период нашим пријатељима и из Емирата, и Мађарске и неких других земаља које разговарају са, видим да имају из других земаља људи који су заинтересовани, ми знамо само део онога са ким вероватно руска страна преговара. Моја идеја и ја сам то написао у том писму да дамо одређено време, да ћемо ми у сваком случају поштовати оно што су Американци тражили, да морамо да дамо одређено време руској страни“, рекао је он.
Вучић је рекао да ћемо наставити да радимо и да се боримо и указао да ако нам не дају оперативну лиценцу људи не треба да паниче.
„Обезбедићемо довољно горива, али ћемо ми у држави имати бројне проблеме и даваћемо вам дневна упутства у наредних 45-50 дана шта је то што ћемо да предузимамо. Да не бисте пребацивали одговорност на владу било кога, ово је било на мој предлог. Ја сам одговоран за то што нисмо прихватили да их национализујемо ни пре месец дана, ни данас, ни сутра, него што дајемо разумне и спреман сам да сносим сваку врсту политичке одговорности“, рекао је Вучић.
Он је подсетио и да су 9. октобра уведене оперативне санкције, а две недеље после тога смо и формално обавештени да се тражи промена структуре власништва.
„Американци кажу, па ви то знате од раније, па наравно да знамо, ја о томе говорим још од јануара, фебруара, месеца, али нисмо ми власници. Ја кажем Американцима, људи, шта хоћете да урадимо? Шта тражите од нас, шта очекујете? Нисмо ми власници. Како мислите да ми у фебруару продамо нешто, а нисмо власници тога? Шта хоћете да урадимо? А друга страна истовремено жели да остане овде и жели да пролонгира те санкције и тако је то ишло седам, осам, девет месеци. Баш ништа нисмо могли да урадимо“, рекао је он.
Додао је да „паметњаковићи лупетају свакога дана по телевизијама, да је требало тада да пошаљемо људе у Америку и у Русију да разговарамо“.
„Па шта мислите како смо одлагали све ово, на лепу реч, на те препаметне што гостују по телевизијама?“, запитао је он.