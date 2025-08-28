Вучић са Копманом о актуелним дешавањима и европском путу Србије
Председник Србије Александар Вучић састао се са генералним директором Директората Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу Гертом Јаном Копманом, са којим је разговарао о актуелним дешавањима у Србији и региону, о европском путу Србије и о могућностима за убрзање испуњавања европске агенде.
Председник Србије је у објави на Инстаграм налогу „будућностсрбијеав“ истакао да је има добар разговор са Копманом.
„Добар и стратешки оријентисан разговор са генералним директором Директората за суседство и преговоре о проширењу Европске комисије Гертом Јаном Копманом о актуелним дешавањима у Србији и региону, нашем европском путу и реформамама које спроводимо“, навео је Вучић на Инстаграму.
Вучић је додао да је саговорника информисао о резултатима и могућностима за убрзање испуњавања европске агенде.
„Указао сам на важност унутрашњег консензуса и свеобухватног дијалога када је реч о спровођењу кључних реформи у земљи и нагласио да наш циљ остаје бољи живот грађана и очување стабилности у региону. Истовремено, изразио сам уверење да ће ови наши напори бити препознати и признати у ЕУ“, истакао је Вучић.