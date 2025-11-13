Вучић са Макроном у Паризу: Причали смо о НИС-у, европском путу Србије, војној сарадњи и нуклеаркама
Председник Србије Александар Вучић разговарао је у Јелисејској палати са председником Француске Емануелом Макроном. Вучић је, после трочасовних разговора, изјавио да је било речи о свим кључним билатералним споразумима, европском путу Србије и геополитичкој ситуацији. Верујем да ћемо у Француској имати искреног савезника и пријатеља и у будућности, поручио је Вучић.
„Говорили смо и о европском путу Србије и верујемо да ћемо у наредних годину дана моћи пуно да учинимо. Пуно тога зависи и од нас, али верујем да ћемо имати подршку“, рекао је Вучић.
Председник је навео да ће две земље ове године по први пут имати две милијарде у трговинској размени.
„Разговарали смо и о вештачкој интелигенцији, купићемо најмодернији супер-компјутер, једини такве врсте у југоисточној Европи. До 15. децембра ћемо са компанијом ‘Аалстон’ потписати уговор о изградњи прве линије метроа. Разговарали смо и о војној сарадњи и спајању односно монтажи хеликоптера ‘ербаса’ у Србији. Неке од тих хеликоптера бисмо и купили. Разговарали смо и о ‘мистралима’ и ракетама за ‘рафале’, али смо разговарали и о свим другим кључним билатералним споразумима“, рекао је Вучић.
Двојица председника су разговарала и о геополитичкој ситуацији, и председник Србије је рекао да је веома срећан оваквим разговорима.
„Три сата разговарати са председником Француске у дану када се обележава годишњица трагичних терористичких напада у Паризу. Верујем да ћемо у Француској имати искреног савезника и пријатеља и у будућности, и хвала Емануелу Макрону на томе“, рекао је Вучић после састанка у Јелисејској палати.
Истакао је како верује да у наредних годину дана Србима може много тога да учини.
„И од нас зависи, али верујем да ће расположење у ЕУ бити тако да Србији буде омогућен тај напредак. Разговарали смо о свим билатералним стварима“, рекао је Вучић.
„Неки не могу да прихвате јаку Србију“
Нагласио је да ће Србија ове године по први пут имати више од две милијарде евра вредну трговинску размену са Француском. Навео је да Србија има довољно новца и да, у том смислу, паре нису потребне колико је потребан систем.
„Када сам постао председник владе стопа јавног дуга износила је 79 одсто, а данас је 43 процента и једна је од најнижих у Европи. Просто, неки не могу да прихвате да је Србија успешна држава“, нагласио је председник Србије.
Говорећи о случају Генералштаба, Вучић је истакао да није реч о продаји, већ о дугорочном закупу.
„Од тога ћемо направити огромну инвестицију за наше грађевинске компаније и људе. Уредићемо простор, нешто реновирати, али ништа не продајемо. Мислим да грађани полако почињу да разумеју нашу аргументацију, и да ће временом бити као са Београдом на води – прво су се бунили, а сада су свако јутро тамо“, истакао је председник Србије.
Указао је да је са председником Француске разговарао и о геополитичким изазовима, односно дешавањима на релацији Русије и Украјине.
„Причали смо како да се тамо дође до мира“, закључио је Вучић.
„Упознао сам Макрона са ситуацијом око НИС-а“
Истакао је да Француска нема проблема са струјом због нуклеарних електрана.
„То је била једна од тема наших разговора. Већ смо инвестирали 30 милиона евра за прелиминарне студије око нуклеарки у будућности и тек ћемо да радимо на томе. То је најчистија енергија и једина која може да нас прати у будућности. За 15 година ни угља више нећемо имати. Желим да помогнем онима који ће за 15 година бити на власти да сада кренемо у тај процес“, закључио је Вучић.
Истиче да је упознао Макрона са актуелном ситуацијом у вези са НИС-ом и навео да ће тим поводом српска делегација сутра имати састанке са Американцима.
„Надам се да ће се сутра знати нешто више и да ћемо то умети сутра да решимо“, рекао је Вучић.
„Макрон у Београду? Могуће“
Нагласио је и да је могуће да француски председник ускоро дође у Београд.
„Могуће је да га врло брзо видимо у Београду. Тако да сам имао стварно добар разговор, одличан разговор, поносан сам на Србију“, рекао је Вучић после радне вечере са Макроном у Паризу.
Вучић је захвалио председнику Макрону, како је рекао, на изузетном пријатељству које показује према Србији.
„Бескрајно сам срећан што мислим да сам присуствовао нечему важном, а резултате овог састанка верујем да ћемо видети крајем године“, закључио је Вучић.
Председник Француске приредио је раније вечерас свечани дочек за председника Србије Александра Вучића испред Јелисејске палате у Паризу, након чега је уследила радна вечера.