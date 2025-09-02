Вучић са Путином у Пекингу: За Србију важна сарадња са Русијом посебно на пољу енергетике
Председник Србије Александар Вучић допутовао је у Пекинг, чиме је започео вишедневну посету Народној Републици Кини, где ће на позив председника НР Кине Си Ђинпинга присуствовати обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату. Вучић је у Пекингу разговарао са председником Русије Владимиром Путином, а предвиђени су и састанци са председником Народне Републике Кине Си Ђинпингом, као и са другим високим кинеским званичницима и представницима великих компанија.
Вучић: Мислим да ћемо до краја септембра добити нови гасни аранжман са Русијом
Председник Вучић изјавио је да очекује да ће Србија до краја септембра постићи нови гасни аранжман са Русијом.
Он је то рекао новинарима у Пекингу, након састанка са председником Русије Владимиром Путином, одговарајући на питање да ли је добио нека уверавања руске стране када је у питању нови споразум око цене гаса.
Додао је да ће Србија ускоро потписати један други споразум са Русијом, али је истакао да је добио уверење од руске стране да ће нови гасни аранжман бити под повољним условима.
„Председник Путин ми је рекао, не улазећи у детаље, јер није за председнике да све детаље договоре. Ја сам му рекао, да верујем да ће он бити фер према Србији. Мислим да ћемо то до краја септембра добити“, рекао је Вучић.
На питање да ли је Путин наговестио неку заједничку седницу о сарадњи две државе, Вучић је одговорио да већ постоје заједничке седнице мешовитих комитета, којима руководе руски министар економског развоја Максим Решетњиков и српски министар без портфеља Ненад Поповић.
„Ускоро ће бити одржана та заједничка седница. Оне се иначе не одржавају често, једном у годину дана или једном у шест месеци. Биће пре краја године одржана та седница“, рекао је Вучић.
Истакао је да му је посебно драго што је председник Путин „још снажније рекао колико је важно да Србија чува своју независност“.
„И указао ми на то, како би неки желели да ме не виде на челу Србије и на месту председника Србије. И двосмислено рекао да поштује независну спољну политику наше земље и то што не одлучује неко други у наше име, већ што сами доносимо одлуке“, закључио је Вучић.
„Разговарали смо о свим пољима сарадње“
Александар Вучић је нагласио да је са Владимиром Путином разговарали смо о свим пољима сарадње.
„О енергетици јасно и недвосмислено, као и о нуклеарној енергији“, истакао је Вучић.
Нагласио је да је Росатом најважнији партнер малих нуклеарних електростаница. Истакао је да је раније предложено учешће Мађарској у акцијама у власништву у Пакшу 2.
„Ми знамо да за 20 и 30 година нећемо имати довољно струје. Нема више. Нестаће и то угља, што има, или ће бити мале количине. Ми трошимо све више, Србија се развија све више, све више фабрика, све јача индустрија, и зато нам је то преко потребно“, истакао је Вучић.
Председник је нагласио да постоји повећање у трговинској размени Русије и Србије у односу на претходну од око четири одсто. Што је, како каже, боље него у односу на претходну годину.
„Ове године имамо повећање у односу на претходну годину у размени трговине и услуга, негде око четири одсто, прошле године био је пад од око 19 одсто, зависи да ли рачунате наше или њихове бројке, али пропорционално смо сагласни да је нешто боље ове године него што је било претходне у првих шест месеци, па се надамо да ћемо наставити таквим темпом до краја године“, рекао је Вучић.
Косово и Метохија такође су били тема, а Вучић је нагласио да Русија наставља да поштује територијални интегритет Србије али и Брислски споразум као и све друге споразуме.
Истакао је да је разговарано о ситуацији у Босни и Херцеговини, а нарочито о Републици Српској и како каже добио је јасне ставове Руске Федерације.
„Ја верујем да ће и председник РС Милорад Додик са министрима у руској влади имати ускоро састанке, верујем, за неких седам дана или десетак дана, тако да ће више информација моћи он по том питању да понуди“, поручио је Вучић.
Навео је да ће увек уважавати пре свега српске ставове, али слушајући и разумевајући шта други мисле.
Вучић каже да су говорили и о ономе што је назвао „тачка кључања“, односно о центрима знања и изврсности који треба да се формирају.
„Позивају све научнике који им раде на прогнозирању онога што ће да се збива. Ми желимо такве центре знања и изврсности да формирамо и у нашој земљи, зашто да не и уз њихову подршку и помоћ“, рекао је Вучић.
Било је и о војнотехничкој сарадњи и о свим другим питањима.
Вучић: Отворен разговор са Путином, од изузетног значаја тема енергетике
Председник Александар Вучић рекао је после састанка са председником Русије Владимиром Путином да су имали отворене и искрене разговоре и да су се дотакли свих тема од обостраног интереса.
„За нас од изузетног значаја је тема енергетике. Нама је суштински гас потребан, највећи део поставке гаса долази из Руске Фердерације. Заједно радимо на проширењу Банатског двора. Део гаса и ове зиме ћемо складиштити у Мађарској“, навео је Вучић.
Истакао је да је замолио Путина за бољу цену и веће количине, то је, како је рекао, кључно да бисмо могли да имамо повољне цене и да нормално живимо.
„Што се тиче енергетике имамо безброј питања, када је реч о нафтоводу који треба да изградимо до мађарске границе. Верујем да када решимо проблеме то ће бити значајан пројекат диверзификације“
Као једна од тема, како је рекао, биле су санкције НИС-у.
„Договор је да заједно радимо. Ми не желимо никоме ништа да отимамо. Говорили смо и о нуклеарној енергији“, каже Вучић.
Председник Србије Александар Вучић рекао је у разговору са председником Руске Федерације Владимиром Путином да је за Србију веома важна сарадња на највишем нивоу са Русијом у свим областима, а посебно у области енергетике и када је реч о снабдевању руским гасом.
„Надам се да ћемо имати могућност не само да очувамо него да и побољшамо неке аспекте сарадње. Енергетика је за нас јако битна област и набавка гаса је за нас веома важна“, рекао је Вучић у Пекингу.
Истакао је да ће Србија, захваљујући нафтоводу који ће заједно изградити са Мађарском, моћи да унапреди сарадњу са Русијом у области енергетике.
„Све руске компаније су добродошле, све које би желеле да учествују у инфраструктурним пројектима у Србији, укључујући РЖД, Росатом и многе друге“, поручио је Вучић.
Путин: Поштујемо независну позицију Србије
Председник Русије Владимир Путин поручио је председнику Србије Александру Вучићу да Русија са поштовањем гледа на независну оријентацију Србије.
Најавио је да ће до краја године бити одржана још једна седница Мешовитог комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу између Републике Србије и Руске Федерације.
„Спремни смо за заједнички рад. Надам се да ћемо моћи да разговарамо детаљније о економској сарадњи“, рекао је Путин.
Вучић: Србија од почетка украјинске кризе под притиском
Председник Вучић изјавио је на почетку састанка са руским председником да се Србија од почетка украјинске кризе налази у веома тешкој ситуацији и под великим притиском, али да је, без обзира на то, успела да задржи своју принципијелну позицију.
„Желим да вас обавестим да је Србија од почетка украјинске кризе у тешкој ситуацији и под великим притиском. Без обзира на то успели смо да сачувамо наш принципијелни став и одбранимо независност Србије“, истакао је Вучић.
Указао је да је Србија данас једина земља у Европи која није увела никакве санкције Руској Федерацији и да ће и убудуће чувати своју неутралност.
Вучић је захвалио Путину на прилици да се састану у Пекингу.
„Такође, ја хоћу пажљиво да саслушам ваше препоруке и предлоге за развој наших односа у будућности и хвала вам на топлом пријему. Сигуран сам да можемо билатералну сарадњу Србије и Русије да повећамо и учврстимо“, рекао је Вучић.
Боравак српске делегације у Пекингу одвија се уочи велике војне параде коју кинеска престоница припрема поводом 80 година победе у Другом светском рату.
Парада ће трајати око 70 минута, а на њој ће учествовати више од 10.000 војника и бити представљена најсавременија војна техника, од дронова и хиперсоничног оружја до роботизованих система.
Очекује се присуство 26 светских лидера, а након параде председник Кине организоваће свечани ручак за званичнике.
У програму српске делегације предвиђен је и састанак са председником Си Ђинпингом. Разговори ће бити посвећени унапређењу сарадње у области инфраструктуре, трговине и технологије, што је обележило односе Србије и Кине у претходним годинама.