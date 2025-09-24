Вучић са Рубијом у Њујорку: Важан разговор о јачању политичког дијалога Србије и САД
Председник Србије Александар Вучић састао се током посете Њујорку са државним секретаром САД Марком Рубијом. Како је навео председник, са америчким државним секретаром имао је важан и садржајан разговор о јачању политичког дијалога Србије и САД, унапређењу економске сарадње и заједничким безбедносним изазовима.
У објави на Инстаграм профилу будуцностсрбијеав, председник Вучић навео је да је фокус разговора био на области економије и трговине, посебно када је реч о решавању питања америчких тарифа, а како је додао, размотрили су и могућност нових инвестиција, сарадње у области енергетике и нових технологија, као и перспективе које пружа механизам нашег стратешког дијалога“.
„Нагласио сам и да је Србија посвећена очувању мира и стабилности, као предуслову сваког даљег напретка и бољег живота свих грађана, изразивши захвалност на улози Сједињених Америчких Држава у заштити безбедности српског народа на Косову и Метохији, као и на њиховом доприносу процесу дијалога Београда и Приштине. Истовремено, ценимо и подршку САД на нашем путу ка пуноправном чланству у Европској унији, што представља један од стратешких циљева наше земље“, поручио је Вучић.
Како је оценио, Вучић је са Рубијом имао отворен и искрен дијалог, на темељима међусобног поверења и поштовања, који представља најбољи пут ка јачању партнерства Србије и САД.
„Уверен сам да ће наши односи у будућности добити још снажнији замах, на обострану корист и у интересу мира, стабилности и просперитета“, истакао је председник Вучић.
Из Стејт департмента саопштено је да су Рубио и Вучић разговарали о продубљивању партнерства између две земље.
Како се наводи у саопштењу, на маргинама заседања Генералне скупштине УН, Рубио и Вучић разговарали су и о билатералном стратешком дијалогу Вашингтона и Београда, као и о учешћу САД на Експу 2027.
Председник Вучић разговарао је и са председником Кипра Никосом Христодулидисом о, како је навео у објави на Инстаграму, свим значајним билатералним питањима, као и о европском путу Србије.