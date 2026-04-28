Вучић: Швајцарска један од највећих инвеститора, очекујемо нова улагања; Пармелан: Србија наш највећи партнер на Балкану
Председник Швајцарске Конфедерације Ги Пармелан борави у дводневној званичној посети Србији. Председник Александар Вучић изјавио је после састанка са Пармеланом да су разговарали о свим важним политичким и економским питањима и стратешким плановима и да је Швајцарска један од највећих инвеститора у нашој земљи. Председник Швајцарске Конфедерације каже да је Србија главни швајцарски партнер на Балкану.
Председник Александар Вучић, са супругом Тамаром, угостио је на вечери председника Швајцарске Конфедерације Ги Пармелана и његову супругу Каролин Пармелан.
„Веома сам привилегован што овде, после 18 година, имамо председника Швајцарске. Поред тога што је добар председник и човек, воли и вино. Овде у Србији, ако се пије, добар си домаћин и добар гост. За нас је највећа и једина увреда да нам кажу да нисмо добри домаћини“, написао је Вучић на Инстаграму.
Додао је да је захвалан свима који су дошли у Србију.
„Захвалан свима што су дошли у нашу земљу. Верујем, да можемо да имамо боље резултате у будућности, а Швајцарци могу рачунати на нашу озбиљност и одговорност“, написао је Вучић.
Председник Швајцарске обишао Научно-технолошки парк Београд
Председник Швајцарске Ги Пармелин посетио је са делегацијом током званичне посете Србији Научно-технолошки парк Београд чиме је потврђено снажно и дугогодишње партнерство две земље у области иновација, дигитализације и развоја привреде.
У оквиру посете, висока државна и пословна делегација имала је прилику да се информише о раду Парка, као и са домаћим компанијама које развијају напредна технолошка решења и успешно послују на међународном тржишту.
Посебан фокус био је на повезивању иновација, индустрије и инвестиција, као и на даљем јачању сарадње Србије и Швајцарске.
Током обиласка представљени су и стартапи који су прошли кроз програм Раисинг Стартс, који се реализује уз подршку Швајцарске, а најављен је и нови циклус програма усмерен на развој иновационог предузетништва и подршку младим тимовима.
О значају те сарадње, као и о даљим плановима за развој иновационог екосистема, говорили су представници швајцарске и српске стране.
Са председником Швајцарске у посети Научно-технолошком парку били су министар Бела Балинт, директор Канцеларије за ИТ и еУправу Михаило Јовановић Михаило амбасадори Ан Лугон-Мулен и Иван Трифуновић, као и супруга председника Швајцарске Керолин Пармелин.
Пармелан: Србија наш највећи трговински партнер на Балкану
Председник Швајцарске Конфедерације Ги Пармелан каже да му је драго што је у Београду, као и да је Србија главни швајцарски трговински партнер на Балкану.
„Данас прослављамо годишњицу наших односа“, истиче Пармелан.
Наводи да током посете Београду наставља да ради на јачању свеукупне сарадње Швајцарске и Србије, са посебним фокусом на економију, образовање и европске интеграције Србије. Једна од кључних тема будућих разговора биће програм сарадње за период од 2026. до 2029. године, као и питања демократије, одрживог урбаног развоја и заштите животне средине.
„Свакако ћемо допринети и инклузивним променама и приступању Србије Европској унији. Што се тиче дуалног образовања, ми смо увек на располагању. Предложио сам да ваша делегација дође у Швајцарску. Ја сам продукт тог система. Знамо да је српска привреда заснова на иновацијама и драго нам је што смо потписали споразум“, наглашава председник Швајцарске.
Говорећи о економској сарадњи, председник Швајцарске оценио је да српска привреда има значајан иновативни потенцијал, као и да недавно потписани билатерални споразум о иновацијама представља важан корак ка јачању партнерства две земље. Посебно је нагласио значај правне сигурности и предвидивости за привлачење инвестиција.
„Окружење које одговара предузећима је правна сигурност, предвидљивост, лојална конкуренција и ефикасан систем јавних набавки. То је кључно уколико желимо да унапредимо инвестиције“, сматра Пармелан.
Објашњава да сектор грађевинарства, саобраћаја и здравства представљају значајан потенцијал за даље унапређење економских односа, као и да постојање швајцарских компанија у Србији потврђује перспективу даљег развоја билатералне сарадње.
Потврдио је и учешће Швајцарске на изложби „Експо 2027“ у Београду, оценивши да је реч о важном међународном догађају за Србију и регион.
Посебан део разговора, како је навео, односио се на људска права, при чему је предложио успостављање дијалога између две државе по узору на праксу коју Швајцарска већ има са више земаља.
„Ради се о дијалозима у којима се сва питања износе отворено и реципрочно, како би се пронашла ефикасна решења. То је формат у којем нема затворених врата“, закључује Пармелан, захваливши Србији на прихватању иницијативе.
Осврћући се на регион Западног Балкана, председник Швајцарске тврди да је стабилност и просперитет остају један од приоритета швајцарске спољне политике, уз више од три милијарде евра инвестиција у региону.
„Изазови и даље постоје. Живимо у веома сложеним геополитичким временима, због чега је неопходно да државе граде заједнички оквир заснован на миру и демократији“, закључује Пармелан уз захвалност на гостољубивости на српском језику.
Вучић: Спремни смо да и даље учимо од Швајцараца
Председник Србије Александар Вучић рекао је да је срећан што може да угости председника Швајцарске после 18 година.
Према његовим речима, у претходних 12 година две земље су ниво трговинске размене увећале четири пута.
Како је рекао, Србија и Швајцарска су увећале и ниво услуга.
„То говори о блиској сарадњи. Швајцарска је један од највећих инвеститора у нашој земљи, можемо да очекујемо и нове инвестиције“, рекао је Вучић и додао да у Швајцарској живи 130.000 Срба и они представљају мост између две земље.
Вучић је рекао да су потписали споразум о иновацијама, што за Србију много значи и додао да верује да ће обе стране имати користи од тог споразума.
Председник је рекао да је са Гијем Пармеланом разговарао о важним економским и политичким питањима.
Верујем да ће у разговору са министрима да дођемо до идеја како да унапређујемо и даље наше односе, рекао је председник Вучић.
Осврнуо се на швајцарска искуства у дуалном образовању.
„Оберучке смо прихватили дуално образовање, а онда смо стали. Швајцарска постиже изузетне успехе управо због дуалног образовања“, каже Вучић и наводи да је и сам председник Швајцарске похађао програм дуалног образовања.
Вучић сматра да је са почетком примене дуалног образовања Србија имала огромну предност у региону, али онда се суочила са безброј проблема, ширио се отпор јер долазе и неки болни потези.
Навео је да се нада да ће у будућности они који буду водили владу имати довољно храбрости и довољно рационалног сагледавања ствари у будућности да се са тиме настави и да предузму, како каже, не лаке кораке.
„Ми ћемо бити спремни да и даље учимо од Швајцараца и да покушамо да копирамо оно што је најуспешнији модел који је Швајцарска дала свету“, навео је Вучић.
Он је истакао да су разговарали и о програму сарадње 2026–2029.
„Швајцарској смо бескрајно захвални, они издвајају тим поводом 93 милиона евра кроз различите врсте сарадње, од подршке демократским институцијама до свих програма о некима сам ја већ овде и говорио“, рекао је Вучић.
Навео је да је Швајцарска предложила да организују дијалог са различитим групама из српског друштва по питању људских права.
„Ја сам рекао да смо увек спремни да саслушамо људе који на професионалан и непристрасан начин желе да разговарају о томе како да побољшамо и како да учинимо бољи живот свима који су другачији, који су различити, различитим друштвеним групама, од политичких до националних мањина и веома отворени за сваку врсту сарадње по том питању“, рекао је Вучић.
Навео је да верује да данашње присуство најважнијих швајцарских пословних асоцијација у Србији, директора и председника најмоћнијих швајцарских компанија, јесте веома важан сигнал, као и да верује да ће у разговору данас, вечерас и сутра доћи до даљих идеја како да развијају и унапређују односе.
Председник је, одговарајући на питања новинара, рекао да очекује да се у Скупштини Србије ускоро нађу закони који се тичу мишљења Венецијанске комисије на измену правосудних закона, као и закони којима треба да се имплементирају препоруке ОДИХР-а.
„Очекујем ускоро да се нађу закони у парламенту који се тичу воље или онога како је Венецијанска комисија видела промене, такозваних правосудних закона. Тичу се и препорука ОДИХР-а за фер и поштене изборе, дакле ми да урадимо свој посао“, рекао је Вучић.