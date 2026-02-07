Вучић: Веома ме брине савез Приштине, Тиране и Загреба, поготово због нових информација
Председник Александар Вучић изјавио је да војни савез Приштине, Тиране и Загреба није савез за војно-техничку сарадњу, већ војни савез који се прави за одбрану или офанзивне акције против одређених територија и додао га тај савез веома брине, поготово због нових информација које има, а које се тичу њихових тежњи за набавку оружја, али и разговара о свим могућим правцима напада и одбране.
Вучић је одговарајући на питања новинара, рекао да би, да је реч о савезу за сарадњу у вези набавке оружја, када је реч о Загребу и Албанији, рекао да не представља никакав проблем. Али, како је истакао, то је савез за одбрану или офанзивне акције против одређених територија.
„Веома, веома ме брине као председника Србије војни савез Тиране, Приштине и Загреба. Немојте да сметнете с ума, то није војно-технички савез. То није савез за војно-техничку сарадњу. Па да кажу ‘ти купи од мене оружје, ја купим од тебе оружје’. На то бих рекао, осим са Приштином, Тирана – Загреб никакав проблем, али ово је војни савез који се прави за одбрану или офанзивне акције против одређених територија или одбрамбени савез за одређене територије који за један дан прерасте у нападачки савез“, нагласио је Вучић.
Како је додао, питање је због чега и због кога се тај савез прави.